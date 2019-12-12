Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 101'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Kızı için soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemini sürdürdüğünü aktaran Akkuş, bir an önce çocuğuna kavuşup evine dönmek istediğini ifade etti.

Akkuş, kızına kavuşmak için mücadele ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bize de oradaki çocuklara da yazıktır. Çocuklarımızı versinler, onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bizim suçumuz nedir, onlara ne yapmışız da bize bu cezayı veriyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Kızım neredeysen dön, devlete teslim ol. Önce Allah'ıma sonra da devletime güveniyorum. İnşallah gelecekler, umutluyuz."

- "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"