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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Anne Fatma Akkuş: - "Önce Allah'ıma sonra da devletime güveniyorum. İnşallah gelecekler, umutluyuz" - Anne Necibe Çiftçi: - "Kimseden korkmuyoruz, dik durmaya devam edeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 101'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Kızı için soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemini sürdürdüğünü aktaran Akkuş, bir an önce çocuğuna kavuşup evine dönmek istediğini ifade etti.

Akkuş, kızına kavuşmak için mücadele ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bize de oradaki çocuklara da yazıktır. Çocuklarımızı versinler, onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bizim suçumuz nedir, onlara ne yapmışız da bize bu cezayı veriyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Kızım neredeysen dön, devlete teslim ol. Önce Allah'ıma sonra da devletime güveniyorum. İnşallah gelecekler, umutluyuz."

- "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Dağa 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelerek eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi ise şunları söyledi:

"101 senede geçse de burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Kar, taş yağmur da başımıza yağarsa buradan gitmiyoruz. Bizim tek bayrağımız var. Tek bayrak altında yaşıyoruz, tek bayrak altında da öleceğiz. Bizim ümidimiz önce Allah sonra da devletimizdir. Kimseden korkmuyoruz, dik durmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP oturma eylemi

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