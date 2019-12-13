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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Anne Songül Altıntaş: - "İnşallah bir an önce çocuklarımıza kavuşuruz. Terör örgütü PKK çocuğuma 5 yıldır el koymuş, vermiyor. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım" - Anne Necibe Çiftçi: - "Terör örgütünden çok çektik. Terör örgütü PKK bir oğlumu kandırarak dağa kaçırdı, diğerini şehit etti"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 102'nci gününe girdi.

Bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemi yaptığını belirterek, evladına kavuşana kadar da bunu sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun yolunu gözlediğini dile getiren Altıntaş, "102 yıl da geçse buradan kalkmayacağım." dedi.

Altıntaş, hasret kaldığı evladına kavuşmak istediğini ifade ederek, şunları belirtti:

"İnşallah bir an önce çocuklarımıza kavuşuruz. Terör örgütü PKK çocuğuma 5 yıldır el koymuş, vermiyor. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Anlamıyorum, bunların nasıl bir zihniyeti ve vicdanı var? Anne ve babalara acımıyorlar. Hiç kimseye acımaları yok. Yeter artık, bu yavrulara acıyın, çocuklarımızı bırakın. Evlatlarımızı istiyoruz. Evladımı bırakın, artık dayanamıyorum. Siz ne istiyorsunuz? Evimizdeyiz, huzurluyuz, Türkiye bizim vatanımız."

Necibe Çiftçi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çiftçi için geldiğini dile getirerek, evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini anlatan Çiftçi, "Terör örgütünden çok çektik. Terör örgütü PKK bir oğlumu kandırarak dağa kaçırdı, diğerini şehit etti. Benden ne istiyorlar?" diye konuştu.

Çiftçi, oğlundan 5 yıldır haber alamadığını aktararak, onu çok özlediğini, sürekli yolunu gözlediğini, evladı için oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

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