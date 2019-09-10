Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin, herkesin barışı talep etmesi gerektiğini belirterek, "Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 5 Haziran'da Kocaeli Çayırova'daki bir tekstil fabrikasında meydana gelen, 3'ü Suriyeli 1 Afgan işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeleri aktardı.

Yangının üzerinden üç ay geçmesine rağmen ilgili kurumların herhangi bir açıklama yapmadığını savunan Gergerlioğlu, yangına ilişkin, "bilirkişi heyeti raporu"na kendi imkanıyla ulaştığını söyledi.

Gergerlioğlu, "Rapor, iş kazası denilen iş cinayetlerinin Türkiye'de ne kadar vahim olduğunu gösteriyor." dedi.

Çocukları dağa kaçırılan annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin ise Gergerlioğlu, Diyarbakır'daki annelerin, HDP'den, dağa çıkartılan çocuklarını istediklerini dile getirdi.