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Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: - "Çocuğu dağa giden anneler, askerde çocuğunu kaybeden anneler, hepimiz, barışı talep etmekten başka bir şey yapmamalıyız. Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin, herkesin barışı talep etmesi gerektiğini belirterek, "Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor." dedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 5 Haziran'da Kocaeli Çayırova'daki bir tekstil fabrikasında meydana gelen, 3'ü Suriyeli 1 Afgan işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gelişmeleri aktardı.

Yangının üzerinden üç ay geçmesine rağmen ilgili kurumların herhangi bir açıklama yapmadığını savunan Gergerlioğlu, yangına ilişkin, "bilirkişi heyeti raporu"na kendi imkanıyla ulaştığını söyledi.

Gergerlioğlu, "Rapor, iş kazası denilen iş cinayetlerinin Türkiye'de ne kadar vahim olduğunu gösteriyor." dedi.

Çocukları dağa kaçırılan annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin ise Gergerlioğlu, Diyarbakır'daki annelerin, HDP'den, dağa çıkartılan çocuklarını istediklerini dile getirdi.

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu annelerin hepsinin acısını çok yakinen anlıyorum. Bu işlerin çözümü, topyekun bir çözümdür. Çocuğu dağa giden anneler, askerde çocuğunu kaybeden anneler, hepimiz, barışı talep etmekten başka bir şey yapmamalıyız. Bu talepler, bu konunun ne kadar tartışılması gerektiğini söylüyor. Biz bu konuyu tartışmalıyız, kimse bunu sümen altı etmemeli. Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor. Biz diyoruz ki bu mesele bitsin, her annenin acısı bitsin. Ülkede anayasa ve hukuk hakim olsun. Kürt meselesini adil bir şekilde gelin çözelim. Hiçbir genç hayatını kaybetmesin. Ne dağa çıkan çocuk ne de askere giden genç hayatını kaybetsin."

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

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