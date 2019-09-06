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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine Antalya'dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz: - "En kıymetli varlıkları için her şeyi göze alarak oturma eylemi yapan bu anneleri desteklediğimizi beyan ediyoruz"

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu (ANTBİRKAP) Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek verdiklerini bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, ANTBİRKAP Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit edilen 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Cengiz, platformun, Antalya'daki 33 derneğin bileşiminden oluştuğunu hatırlattı. Terör örgütlerine karşı yürütülen bütün operasyonları desteklediklerini bildiren Cengiz, "Birlik beraberliğimizi bozmanın yanında, ülkemizin parçalanması için elinden geleni yapan iç ve dış mihrakların ve taşeron örgütlerin, ülkemiz çevresinde cirit attığı bir dönemi yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütlerinin artık eleman temini konusunda sıkıntı yaşadığına işaret eden Cengiz, şunları ifade etti:

"Halk, terör örgütlerinin baskı ve zulmüne artık yeter diyor. Evlatlarını zorla götürenlerin artık kimler olduğunu iyi bilen annelerin feryatları ve başkaldırmaları bunu gösteriyor. Diyarbakır'da evlat acısı ve hasreti ile oturma eylemleri yapan annelerin bu mücadeleleri ile örgütlerin ve yataklık edenlerin kimler olduğu da gün yüzüne çıkmış durumdadır. Bu ülke için şehit olan kahramanlarımızın annelerinin yıllardır ciğerini yakan bu örgütlerin yaptıklarına 'artık yeter' diyerek ortaya çıkan ve her türlü baskıya karşı başkaldıran anneler de meydanlara çıkmışlardır. Bu annelerin terör örgütüne karşı ortaya koyduğu direnç ve öz güvenin arkasındaki en önemli unsurun, devletimizin son yıllarda terörle mücadelede sergilediği profesyonel, etkin ve kararlı tutum olduğunun altı çizilmelidir."

Sadece askeri stratejilerle değil, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler göz önüne alınarak gerçekleştirilen terörle mücadelenin başarıyı da getirdiğini vurgulayan Cengiz, "Bugünkü terörle mücadele yöntemleri sivil halkın devlete olan güvenini arttırırken, teröre karşı dik durma noktasında cesaret kazanılmasını da sağladı. ANTBİRKAP Platformu olarak evlat nöbeti tutan bu annelere ve babalara destek veriyoruz. Bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım ve hep birlikte ay yıldızlı bayrak altında huzur bulalım. En kıymetli varlıkları için her şeyi göze alarak oturma eylemi yapan bu anneleri desteklediğimizi beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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