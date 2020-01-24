Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Siirt'ten oğulları Sedat için gelen anne Asiye ve baba Aydın Dağtekin de katıldı.

Anne Dağtekin, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi oğlunun dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) yönetimindeki Siirt Belediyesi'nde staj gördüğü sırada dağa kaçırıldığını söyledi.

Annelerin eylemini televizyonda izlediğini belirten Dağtekin, kendilerinin de eyleme dahil olmak için geldiğini bildirdi. Dağtekin, şöyle konuştu:

"Oğlumu ne yaptılar? Oğlumu istiyorum. Oğlumu bana versinler. 5 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamadım. Allah'a inanıyorum, inşallah herkes evladına kavuşacak ben de oğluma kavuşacağım. Oğlumu belediyeden istiyorum. Hakkınız yok. Çocuklara günah değil mi? Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu vermeyenler karşıma gelsin, ben korkmuyorsam onlar da korkmasın buraya gelsin."