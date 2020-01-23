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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 143 gün önce başladıkları evlat nöbetine katılım sürüyor.

Hakkari'den, 10 yıl önce henüz 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferzende için gelen anne Vesile Alkan da oturma eylemine katıldı.

Alkan Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun diş tedavisine gitmek için evden ayrıldığını söyledi.

Her yerde oğlunu aradığını ama bulamadığını belirten Alkan, "Daha sonra oğlum bizi aradı, terör örgütünün gelmesine izin vermediğini söyledi. Oğlum gel, devletine teslim ol. Allah devletten razı olsun. İnşallah herkese mutlu haber gelir, ben de mutlu bir haber alırım." dedi.

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Diyarbakır oturma eylemi

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