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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı yazarlar ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı yazarlar ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu ile yazarlar Abdullah Yıldız, Ahmet Bulut, Demet Tezcan, Nehir Aydın Gökduman ve Selvigül Şahin aileleri ziyaret etti, acılarını paylaştı.

Döngeloğlu, yaptığı açıklamada, ailelerin yaşadığı ızdırabı televizyonda izlediklerini, insani duygularla desteğe geldiklerini söyledi.

"Bu anneleri, babaları görüyorsunuz. Bunu bir kalp, bir yürek tek başına taşıyamaz." diyen Döngeloğlu, bu yüreklerin yanında olduklarını göstermek için ziyaret ettiklerini belirtti.

Döngeloğlu, "Bir Müslüman, bir insan olarak bu memleket hepimizin. O çocuklar insinler dağdan, anne, babalarını sevindirsinler. Kan dökerek hiçbir yere varamayız." dedi.

- Genç sporcular annelerle kucaklaştı

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan da beraberindeki sporcularla oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti, onlarla görüştü.

Sporcular ellerini öptüğü annelere karanfil verdi.

Sporculara sarılarak gözyaşı döken anneler kısa sürede evlatlarına kavuşma temennisinde bulundu.

Federasyon Başkanı Karakan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin yanında olmak, onların bu haklı ve meşru eylemlerine destek vermek için geldiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
anne Diyarbakır HDP oturma eylemi

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