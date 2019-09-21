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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

İstanbul Din Görevlileri Derneği ile BBP Kadın Kolları üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Dernek başkanı Metin Kaçar: - "Bir insanın en büyük gönül yarası evladıdır. Biz anaların acısına, göz yaşına ortak olmak için geldik"

DİYARBAKIR (AA) - İstanbul Din Görevlileri Derneği ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kadın Kolları üyeleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, dernek üyesi 45 din görevlisiyle aileleri ziyaret ederek, annelere gül dağıttı.

Oturma eylemi yapan bir annenin elini öpen Kaçar, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da görev yapan müftülük personelinin selamını annelere getirdiklerini söyledi.

Annelerin eylemini sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Kaçar, evlatların bir an önce annelere kavuşması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Allah, yıllardır göz yaşı döktüğünüz, hasretiyle yandığınız evlatlarınızla sizleri buluştursun. Dinimiz, devletimiz ve şanlı bayrağımız için dik durun, 80 milyon kardeşiniz sizin arkanızda. Bir insanın en büyük gönül yarası evladıdır. Biz anaların acısına, göz yaşına ortak olmak için geldik. Rabbim, en kısa zamanda bu şanlı kıyamınızın neticesinde yavrularınızı kollarınıza takarak yuvanıza dönmeyi nasip eylesin."

Evlatların en kısa zamanda annelerine kavuşması için dua ettiklerini belirten Kaçar, sonuna kadar annelere destek olacaklarını aktardı.

- BBP ziyareti

BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal ve kadın kolları üyeleri de anneleri ziyaret ederek, annelere Türk bayrağı hediye etti.

Ünsal, evlatları için mücadele veren annelere destek olmak amacıyla ziyaret yaptıklarını kaydetti.

Annelerin acı çekmemesi gerektiğini dile getiren Ünsal, "Onların acılarına duyarsız kalamıyoruz. Ekranlardan onların ağladığını görünce içimiz yanıyor. Devletimizin kararlı operasyonları var, bunu devletimizin çözeceğine inanıyorum. Annelerimiz üzülmesin, terörü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
destek Diyarbakır HDP

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