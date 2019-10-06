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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin oturma eylemi, 34 gündür sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralananları tedavi eden Dr. Sezai Çelik ile Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, annelere destek ziyaretinde bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli sorunu terörün mağduru annelerin başlattığı mücadeleye destek olmak amacıyla geldiklerini söyledi.

"Ülkemizin anneleri ağlamasın. O anneleri ağlatanları kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle konuştu:

"Burada annelerin gözyaşı var. Annelerin gözündeki ışığının sönmek üzere olduğunu görüyoruz. Çünkü 10 yaşındaki çocuğumuzu da kaçırmışlar, askerimizi, polisimizi de kaçırmışlar. Bu memlekete hizmet edecek gençlerimizin beyinlerini yıkayarak, onları bu binalardan dağa götürmek üzere çalıştıkları, annelerin ifadelerinden çok net anlaşılıyor. Bu hepimizin ortak sorunu, bu ızdırabı biz de derinden paylaştık. Bu başka bir şeye benzemiyor. Bunun çözümü, cesur yüreklerin bir araya gelmesi ve milletin bu sesi duyması."

- "Bunlara 'dur' demenin zamanı geldi"

Annelere destek ziyaretinde bulunan iş adamı Fatih Oruç ise oturma eylemi yapan ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Oruç, "Teröristler Türk'ü Kürt'e kırdırıyor, aramıza nifak tohumları ekiyorlar. İstedikleri emellere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu perdenin arkasındaki oyunun görülmesini istiyoruz. Onların emperyalist ülkelere taşeronluk yapmamalarını diliyoruz. Bunlara artık 'dur' demenin zamanı geldi." dedi.

Sakarya'dan gelen bir grup vatandaş da anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

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