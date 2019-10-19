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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle annenin 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 47 gündür bekleyişlerini sürdüren anneleri ziyaret eden Çorum ve Malatya'dan gelen bir grup kadın da annelere desteklerini dile getirdi.

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Diyarbakır anneleri

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