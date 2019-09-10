Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

Eronat, "Bir şehit annesi olarak annelerimizin yanına uğramak istedim. Evlat acısı yaşamış bir anne olarak, evladını kaybetmiş, kaptırmış bu annelerin acılarını yakinen bildiğim için onlarla selamlaşmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Anneler de terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, çocuklarını kurtarıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

- 15 Temmuz gazisinden ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı, Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan da ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Annelerin acılarını paylaşmaya geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bu annelerin yavrularını ellerinden alanlar aynı zamanda yaşama içgüdülerini de aldılar. Bu direkt cinayet demektir. Çocukları alındığı için yaşayan ölüler. Bizler doğarken anne babamızı, ırkımızı, cinsiyetimizi, ten rengimizi seçemiyoruz. Bizi ortak kılan hepimizin Müslüman olması, tüm Müslümanlar kardeştir. Ben Türk evladıyım, Türk genciyim ama Kürt annelerin acılarını paylaşmak için buraya geldim. Selahaddin Eyyubi'nin çocukları Haçlı ordusuna asla asker olamaz. 15 Temmuz'da o tankın altına neden yattıysam, bugün de aynı neden için buradayım. O gün insanlar ölmesin diye yatmıştım. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek demektir. Birbirimize karşı kazanacak zaferimiz yok ama birlikte kazanacağımız bir sürü zaferimiz var."