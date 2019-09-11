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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor - Şehit annesi Sultan Bilden: - "Bütün annelerimizin ciğeri aynıdır. Annelerimizi üzmesinler, annelerimizi sokağa dökmesinler. Bir an evvel çocuklarını versinler"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren aralarında şehit ve gazi yakınlarının da yer aldığı çok sayıda kişi destek ziyaretinde bulundu.

Şehit annesi Sultan Bilden oturma eylemine katılan annelere destek için geldiklerini belirterek, "Bütün annelerimizin ciğeri aynıdır. Annelerimizi üzmesinler, annelerimizi sokağa dökmesinler. Bir an evvel çocuklarını versinler." dedi.

1992 yılında polis eşi Diyarbakır'da şehit olan Nuran Akgüneş ise "Şehit eşi olarak buraya desteğe geldim. Acımız birdir, acılarını paylaşmak için buraya geldim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Trabzon Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Külekçi, Şehit Gazi Birlik Sendikası Genel Başkanı Nusret Dinç, Anadolu Yakası Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Başkan Canser Kuzu ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek de anneleri ziyaret etti.

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