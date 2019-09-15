HABER

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Milli Türk Talebe Birliği Bursa Bölge Koordinatörü Samet Enes Öztürk: - "PKK'ya da HDP'ye de tek mesajımız şudur; anaların gözyaşında boğulacaksınız"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek ziyaretinde bulundu.

Milli Türk Talebe Birliği Heyeti Başkanı Bursa Bölge Koordinatörü Samet Enes Öztürk, annelerin mübarek ellerini öpmeye, gövdelerini onlara siper etmeye geldiklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar çok canlar yaktığını, çok anneyi yavrusundan ayırdığını belirten Öztürk, oturma eylemi yapan anaların gözyaşının terörün ateşini söndüreceğini aktardı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Anaların gözyaşı PKK'yı da HDP'yi de boğacaktır. Herhangi bir orman yangınında bile hükümete, Cumhurbaşkanımıza saldıran sözde aydınlar, sanatçılar, barış bildirisine imza atan sözde akademisyenler bugün burada analarımızın bu çığlığı karşısında sessizler. Tepki vermeyip, üç maymunu oynuyorlar. Kendilerine 'aydın' diyenlerin bu suskunluklarını kınıyoruz. PKK'ya da HDP' ye de tek mesajımız şudur, anaların gözyaşında boğulacaksınız. Terörün ateşi sönmeye mahkumdur. Terör bu topraklarda bitecektir."

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Yoldaş da Türkiye'nin terör örgütüne boyun eğmeyecek bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Yavrusunu terör örgütüne kaptırmak istemeyen veya elinden kurtarmak isteyen onurlu anne ve babaların her zaman yanında olacağız, desteğimizi üzerlerinden eksik etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anneleri, Malatya'dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri ile Karacadağ bölgesinde oturan Şahinan ailesi mensuplarının da yer aldığı çok sayıda kişi ziyaret etti.

PARTNERTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendiTolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk eğlence çıkışı görüntülendi
Doktorlardan sepsis için farkındalık pikniğiDoktorlardan sepsis için farkındalık pikniği
Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyorSivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
annelerin oturma eylemi Diyarbakır HDP

En Çok Okunan Haberler

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.