Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

"Anaların gözyaşı PKK'yı da HDP'yi de boğacaktır. Herhangi bir orman yangınında bile hükümete, Cumhurbaşkanımıza saldıran sözde aydınlar, sanatçılar, barış bildirisine imza atan sözde akademisyenler bugün burada analarımızın bu çığlığı karşısında sessizler. Tepki vermeyip, üç maymunu oynuyorlar. Kendilerine 'aydın' diyenlerin bu suskunluklarını kınıyoruz. PKK'ya da HDP' ye de tek mesajımız şudur, anaların gözyaşında boğulacaksınız. Terörün ateşi sönmeye mahkumdur. Terör bu topraklarda bitecektir."

Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar çok canlar yaktığını, çok anneyi yavrusundan ayırdığını belirten Öztürk, oturma eylemi yapan anaların gözyaşının terörün ateşini söndüreceğini aktardı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı Hamza Yoldaş da Türkiye'nin terör örgütüne boyun eğmeyecek bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Yavrusunu terör örgütüne kaptırmak istemeyen veya elinden kurtarmak isteyen onurlu anne ve babaların her zaman yanında olacağız, desteğimizi üzerlerinden eksik etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anneleri, Malatya'dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri ile Karacadağ bölgesinde oturan Şahinan ailesi mensuplarının da yer aldığı çok sayıda kişi ziyaret etti.

