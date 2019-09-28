Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri

Eyüp Azlal, annelerin yanında ve onlara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Şanlıurfa ve Sakarya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Sakarya Eğitim Faaliyetleri Derneği (Sefa Der) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Barçın da annelere destek olmak için geldiklerini anlatarak, "Günlerdir burada gösterdiğiniz onurlu mücadelenin destekçisi olarak, binlerce kilometre uzaktan sizlerin yanına, gönlünüzdeki aile şefkatine tüm samimiyetimizle geldik. Çünkü derdiniz, derdimizdir." ifadelerini kullandı.

Annelerin evlatları için ortaya koyduğu samimi mücadelenin başta Sakarya olmak üzere Türkiye'nin her köşesinde destek bulduğunu dile getiren Barçın, şöyle devam etti:

"Anne olmanın sorumluluğunu bizlere bir ibadet aşkıyla gösterdiniz, göstermeye devam ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Zulme sessiz kalmayarak bir annenin güçlü iradesini ortaya koyup evlat nöbetindesiniz. Sabredin, vazgeçmeyin, yılmayın. Anneler emin olun hiçbir zaman yalnız olmadınız, yalnız da olmayacaksınız. Onurlu duruşunuzu, evlatlarınıza kavuşmayla taçlandıracağınız mücadelenize olan inancımız tamdır."

- "Umutsuz olmayın 80 milyon sizinle"

Barçın, "Gençler, geleceğimizin teminatı olan sizlerin yeri, annelerinizin sımsıcak kollarıdır. Çığlık dolu hatta dua dolu bu davete icabet etmelisiniz. Eğitimciler olarak sizleri dağlarda pikniğe, okullarda eğitime davet ediyoruz. Hacire anne ile başlayan bu kutlu mücadele, layık olduğu en güzel şekilde tamamlanmalıdır. Başta burada bulunan annelerimizin ve terörizme karşı onurlu duruş sergileyen bütün annelerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biriz, beraberiz, diriyiz. Umutsuz olmayın, 80 milyon sizinle." diye konuştu.