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"Diyarbakır anneleri"nin oturma eylemine destek ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini, Van ve Adıyaman'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan "Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi sürüyor.

Van ve Adıyaman'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Van'ın Erciş ilçesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ziyarette bulunan Erciş Memur-Sen Şubesi Başkanı Yüksel Zorlu, annelerin acılarına bir nebze de olsa ortak olmak, acılarını dindirmek ve onurlu bu oturuşlarına destek vermek amacıyla geldiklerini söyledi.

Hacire annenin başlattığı bu eylemin ülke ve yarınlar için çok değerli, umut verici ve onurlu olduğunu dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır bizi bize kırdıranların kölesi olmamak adına onların artık bir neferi, bir piyonu haline dönüşmemek için bu eyleme inanıyoruz. Bu ülkenin yarınları için önemli olacağına inanıyoruz. Başka evlatların kaybedilmemesi, aynı acıların yaşanmaması, başka annelerin ocaklarına ateş düşmemesi adına önemlidir. Yaşadığımız bu olaylar inşallah son bulacaktır. Ülke ve ümmet olarak bu acıları hak etmiyoruz. İnanıyoruz ki bu duruşları bize bir ufuk olacaktır."

- Kadınlardan ziyaret

Adıyaman İnsani Hayat Derneği üyesi bir grup kadın da anneleri ziyaret etti.

Kadınlardan Gülümser Birim, ülkenin birlik ve bütünlüğü için gönüllü annelerle geldiklerini, bir kadın ve anne olarak çocukları dağa kaçırılmış annelerin acılarını yüreklerinde paylaştıklarını dile getirdi.

Birim, "Çocuklarımızın annelerine teslim edilmesini istiyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizi, ordumuzu destekliyoruz. Şanlı ordumuzun muzaffer olması için tüm kalbimizle dua ediyoruz." diye konuştu.

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anne Diyarbakır

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