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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan 5 aile daha dahil oldu

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile daha dahil oldu.

Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti.

Aileler, burada Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

- Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan 5 aile daha dahil oldu

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İRAN PJAK

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