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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine bir anne daha katıldı - İstanbul'dan 4 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Saliha Mert: - "Niye kullanıyorlar gençleri? Bizim çektiğimiz acıyı bir Allah bilir"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

İstanbul'dan gelerek, 4 yıl önce 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yetiş için oturma eylemine katılan anne Saliha Mert, yaptığı açıklamada, çocuğunun dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu öne sürdü.

"Oğlumu 2015 yılında kaçırdılar. Önce, 'Oğlun çatışmada öldü.' dediler. Cenazesini isteyince de, 'Suda kayboldu.' dediler. Ben aramaya devam edince, 'Oğlun ölmemiş, yaralı kurtulmuş ama nerede bilmiyoruz.' dediler." ifadelerini kullanan Mert, şöyle konuştu:

"Niye kullanıyorlar gençleri? Allah cezalarını versin inşallah. Bizim çektiğimiz acıyı bir Allah bilir. Çocukları annesinin kucağından alıp dağlara götürüyorlar. Çocuğumu versinler."

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Diyarbakır oturma eylemi

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