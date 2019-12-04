HABER

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

2 yıl önce dağa kaçırılan kızı için oturma eylemine katılan Vahide Çiftçi: - "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 93'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için Diyarbakır'a gelen Vahide Çiftçi'nin (36) de dahil olmasıyla oturma eylemi yapan aile sayısı 58'e yükseldi.

Çiftçi, kızının 2017 yılında köylerinden PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızının kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Çiftçi, "Örgüt zorla kızımı kaçırdı. Bir grup köye geldi, onlara 'Kızım nerede?' diye sordum, 'Biz kaçırdık.' dediler." diye konuştu.

Çiftçi, kızından 2 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

"Kızımı istiyorum. Şimdi nerededir, bilmiyorum. Onu çok merak ediyorum, acı çekiyorum." diyen Çiftçi, Diyarbakır annelerinin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, evladına kavuşmak için eyleme katıldığını kaydetti.

Çiftçi, "Kızım 12 yaşındaydı. Elinin kalem tutmasını istedim. Kızımı kaçırdılar ve eline silah verdiler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızım devlete teslim ol. Seni çok özlemişim. Her gün senin için ağlıyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındıÇektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı
Şehit asker memleketine uğurlandıŞehit asker memleketine uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır oturma eylemi

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.