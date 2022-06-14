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  4. Diyarbakır-Antalya uçağında ilginç anlar! Zurna ve dabrukalı eğlence büyük beğeni topladı

Diyarbakır-Antalya uçağında ilginç anlar! Zurna ve dabrukalı eğlence büyük beğeni topladı

14.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’dan Antalya’ya giden uçak seferinde bir düğün için yola çıkan baba ve oğulları, dabruka ve zurna eşliğinde halay çalarak yolculara keyifli vakitler yaşattı. Yolcuların da alkışlarla eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu.

Diyarbakır’dan Antalya’ya geçtiğimiz cumartesi günü sabah 9.15'te havalanan uçakta, Diyarbakır’ın halay fenomeni olarak bilinen Xale Kemal isimli Kemal Tosun, zurna ve dabruka eşliğinde halay türküsü seslendirdi. Oğulları Muzaffer Tosun, Çetin Tosun ve Metin Tosun zurna ve darbukaya eşlik etti.

O anlara uçakta bulunan diğer yolcular alkışlarla eşlik ederken kameralara renkli görüntüler yansıdı. Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran video görüntüleri büyük beğeni aldı.

(İHA)

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