Diyarbakır Barosu: ‘Gaz ve Tazyikli Su Kullanılmasın’

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ‘’Diyarbakır geneli 2019 yılı ilk 4 aylık toplantı gösteri yürüyüşü hakkı ile bağlantılı olarak ifade özgürlüğü’’ konulu rapor basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda ilk sözü alan Baro Başkanı Cihan Aydın, kentte düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerin neredeyse tamamının yasaklandığını söyledi. Aydın, “Önceden izin alma prosedürünün çok katı bir şekilde uygulandığını, böylece protesto hakkının bütünüyle imkânsız hale geldiğini not etmekteyiz. AİHM ve AYM içtihatlarıyla çelişen bu katı izin prosedürü; kötü niyetli olarak uygulamakta böylece gösteri ve yürüyüş hakkı ve onunla bağlantılı olarak ifade özgürlüğü hakkı ortadan kaldırılmakta ya da soruşturma ve kovuşturmalara konu edilerek yargı tacizine uğramakta; kriminalize edilmektedir. Sonuç olarak toplanma ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğünün özel ve önemli bir biçimidir. Bu temel hakkı ortadan kaldırmak, kısıtlamak ya da engellemek daha büyük toplumsal krizlere yol açma potansiyeli taşımaktadır” dedi.

Daha sonra açıklanan raporda yılın ilk dört ayında 49 gösteri ve yürüyüş hakkı ihlaline yer verildi. İhlallerin çoğunun açlık grevlerinin sürdüğü dönemde yaşandığına dikkat çekilen raporda, ihlale konu olan olayların çoğunda HDP millet vekillerinin de yer aldığı vurgulandı. Raporun sonuç bölümündeyse toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının, ifade özgürlüğü ile paralel olduğu belirtildi. Hukukçuların tepkisini çeken bazı uygulamalar rapora şöyle yansıdı; ”Son yıllarda toplantı gösteri ve yürüyüşü hakkı kapsamında yapılan etkinliklerde, yasadışı slogan atmayanların dahi eylemcilerden bir kısmının atmış olduğu sloganlardan sorumlu tutularak örgüt propagandası suçunu işledikleri kabul edilerek mahkemelerce ceza verme yoluna gidildiğine dair uygulamalarda artış gözlenmiştir. Daha vahim olanı ise kişilerin, STK ve siyasi parti temsilcilerinin yıllara sarih olarak yaptıkları basın açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve sair görüşleri bir araya getirilerek soruşturmalara konu edilmektedir. Yurttaşların kendi kişisel iradesi veya üyesi veya sempatizanı olduğu yasal kurumlar tarafından yapılan çağrılar sonrası katılmış olduğu toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, yasadışı örgütlerin tüm toplum kesimlerine yönelik genel ve soyut çağrılarının olduğundan bahisle örgüt üyeliği şeklinde cezalandırmak kabul edilebilir değildir.”