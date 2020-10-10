Diyarbakır Barosu Genel Kuruluna İzin Verilmedi

Diyarbakır Barosunun bugün yapılması planlanan 47. Olağan Genel Kurul toplantısına izin verilmedi. Baro yönetimi karara tepki gösterdi.

Olağan Genel Kurulu’nun yapılacağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’ne gelen avukatlar, polis tarafından içeri alınmadı. Kongre merkezi önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, İçişleri Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararı gerekçe göstererek Genel Kurul’un yapılmasına izin vermedi. Baro yönetiminin tüm ısrarlarına rağmen polis izin vermeyince. Bunun üzerine Baro Başkanı Cihan Aydın ve avukatlar, kongre merkezi önünde açıklama yaptı.

Aydın, genel kurula izin verilmemesine gerekçe gösterilen pandeminin birçok ülkede demokratikleşmeye esin kaynağı olduğunu savunarak, Türkiye’nin bunu otoriterleşme için kullandığını söyledi. Aydın, “Devlet; pandemi nedeniyle ekonomik, sosyal, hukuksal ve eğitim gibi yaşamın hemen bütün alanlarında insanı, yurttaşı esas alan demokratik ve insani politikalar geliştirmek yerine, bu alanlardaki temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran uygulamalara imza atmaktadır. Salgının yayılmaması konusunda önleyici tedbirler almak bir yana, tüm sorumluluğu yurttaşlara yükleyen bir politikayla karşı karşıyayız. Ulusal çıkarlar gerekçe gösterilerek virüse ilişkin gerçek bilgiler kamuoyundan gizlenmekte, yurttaşların yaşam hakkını tehdit eden bu tutumu eleştiren TTB ise kapatılmakla tehdit edilmektedir. Bu tehditler karşısında yerimiz elbette TTB’nin yanındadır, geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.