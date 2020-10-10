Diyarbakır Barosu Genel Kuruluna İzin Verilmedi

Diyarbakır Barosunun bugün yapılması planlanan 47. Olağan Genel Kurul toplantısına izin verilmedi. Baro yönetimi karara tepki gösterdi.
Olağan Genel Kurulu’nun yapılacağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’ne gelen avukatlar, polis tarafından içeri alınmadı. Kongre merkezi önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, İçişleri Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararı gerekçe göstererek Genel Kurul’un yapılmasına izin vermedi. Baro yönetiminin tüm ısrarlarına rağmen polis izin vermeyince. Bunun üzerine Baro Başkanı Cihan Aydın ve avukatlar, kongre merkezi önünde açıklama yaptı.
Aydın, genel kurula izin verilmemesine gerekçe gösterilen pandeminin birçok ülkede demokratikleşmeye esin kaynağı olduğunu savunarak, Türkiye’nin bunu otoriterleşme için kullandığını söyledi. Aydın, “Devlet; pandemi nedeniyle ekonomik, sosyal, hukuksal ve eğitim gibi yaşamın hemen bütün alanlarında insanı, yurttaşı esas alan demokratik ve insani politikalar geliştirmek yerine, bu alanlardaki temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran uygulamalara imza atmaktadır. Salgının yayılmaması konusunda önleyici tedbirler almak bir yana, tüm sorumluluğu yurttaşlara yükleyen bir politikayla karşı karşıyayız. Ulusal çıkarlar gerekçe gösterilerek virüse ilişkin gerçek bilgiler kamuoyundan gizlenmekte, yurttaşların yaşam hakkını tehdit eden bu tutumu eleştiren TTB ise kapatılmakla tehdit edilmektedir. Bu tehditler karşısında yerimiz elbette TTB’nin yanındadır, geçmişte olduğu gibi bugün de dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Hükümetin çoklu baro yasasından istediği sonucu alamadığını ifade eden Aydın, “İktidar, seçimlere bir gün kala pandemiyi gerekçe göstererek baro seçimlerini yasaklamıştır. Siyasi partiler, sendikalar, kooperatiflerin genel kurullarını yapmaları serbest ancak baroların genel kurul yapması yasak. Çünkü avukatlar ve barolar: kötülüğe karşı iyiliği, otoriterleşmeyekarşı demokrasiyi, açlığa ve yoksulluğa karşı gelir adaletini,iktidarın sopası haline gelen bağımlı yargıya karşı tarafsız ve bağımsız yargıyı, yaşamımızın olağan bir parçası haline getirilmeye çalışılan kadın cinayetlerine karşı kadınların özgürlüğünü ve güvenliğini, savaşa karşı barışı, olağan hale gelen kayyum politikalarına karşı halk iradesini savunduğumuz için hedef alınıyorlar. Çünkü gerçeklerden korkuyorlar. Diyarbakır Barosu misyonu ve mirası gereği üyesi olan avukatlardan aldığı güç ve destekle birçok sorunun üstesinden geldiği gibi bu karanlık ve kaotik süreçte de hukuk ve insan hakları mücadelesi vermeye aynı kararlılıkla devam edecektir. Mesleğimizin ve Barolarımızın tehdit altında olduğu, hukukun ve hukuk devleti ilkelerinin tümüyle askıya alındığı bu dönemde her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.
2 Ekim 2020’de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca STK ve meslek örgütlerinin yapacağı etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar yasaklanmıştı.
Bugün genel kurulunu yapmayı planlayan Batman Barosu, yasağa karşı Batman İl Hıfzıssıhha kurulu kararı aleyhine yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açarken ve Merkez İlçe Seçim kurulunun kararı aleyhine ‘tam kanunsuzluk’gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İtirazlara henüz yanıt verilmediği için Batman Barosu da Genel Kurulunu yapamadı.