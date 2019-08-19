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Diyarbakır Barosu: ‘Külliye’ye Gitmeyin Diyarbakır’a Gelin’

19.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Adli Yıl Açılış Töreni’ne gitmeyecek barolar arasına Diyarbakır Barosu da katıldı. Barodan yapılan açıklamada tüm barolar aynı gün Diyarbakır’a davet edildi

Diyarbakır Barosu: ‘Külliye’ye Gitmeyin Diyarbakır’a Gelin’

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Adli Yıl Açılış Töreni’ne gitmeyecek barolar arasına Diyarbakır Barosu da katıldı. Barodan yapılan açıklamada tüm barolar aynı gün Diyarbakır’a davet edildi.

Yargıtay Başkanının 2019-2020 adli yılı açılış törenine ilişkin davetiyesini aldıktan sonra değerlendirme toplantısı yapan Diyarbakır Barosu, açılış törenine katılmama kararı aldı. Baro yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yargının itibar kaybettiği belirtildi. Baro yönetimi açıklamada, “Kadim Kürt meselesi ve onun etrafında kümelenen, büyük bir kısmı çarpık iktidar-yargı ilişkisinden ve onun etkisiyle yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını yitirmesinden kaynaklanan sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Diyarbakır Barosu olarak; mesleki donanımı olmayan hakim ve savcı atamaları, yüzü aşan hukuk fakültesi ve binlerce işsiz hukuk mezunu, ifade özgürlüğünü ve tüm demokratik muhalefet yollarını tıkayan yargı uygulamaları, basın özgürlüğüne yönelik tehditler, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, işkence ve kötü muamele uygulamalarına karşı kayıtsız tutumlar, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, bir avuç dolar için yağmalanan doğa, işçi cinayetleri, hayvanlara yönelik eziyetler gibi konuları; tüm bu sorunların kaynağı olan hükümet ile senkronize bir şekilde hareket eden yargı mekanizmasının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamanın yol ve yöntemlerini, eşit koşullarda tartışmaya ve alternatif öneriler sunmaya hazırız. Diyarbakır Barosu, daha önce memleketin hak, hukuk, adalet ve insan hakları meselelerini çeşitli platformlarda muhataplarıyla müzakere etmiş, görüş, öneri ve eleştirilerini de açık yüreklilikle dile getirmiştir. Bundan sonra da imkan sağlandığı takdirde, aynı kararlılıkla bu çabalarını ve girişimlerini sürdürecektir. Ama asla dinleyici koltuğunda oturmayacak, cübbe iliklemeye çalışmayacaktır. Çünkü biz bağımsız savunmanın temsilcileriyiz ve tüm halklarımıza hukuk ve adalet borcumuz var” dedi.

Törene katılmayacaklarını açıklayan Baro yönetimi, tüm baroları aynı gün Diyarbakır’a davet etti. Baronun açıklaması şöyle devam etti, ”Yargı can çekişiyor. Bu Stockholm Sendromu’ndan kurtulmanın ve yargıya itibar kazandırmanın yolu, iktidara zihinsel ve fiziksel olarak daha fazla yaklaşmak değil, olabildiğince iktidardan uzaklaşmaktır. İşte evrensel olarak kabul gören bu fikre aykırı gördüğümüz için Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde yapılan adli yıl açılış törenine katılmayacağız. Biz de buradan, Diyarbakır’dan sesleniyoruz; Ankara’da hakimler yok ama Diyarbakır’da avukatlar var. Diyarbakır Barosu olarak bu hukuksuz düzene karşı olan tüm baroları; haksızlığın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin hiç eksik olmadığı bu kadim coğrafyaya, Baro Başkanımız Tahir Elçi’nin katledildiği ve halen faillerinin bulunmadığı da gözetilerek, adalet ve barış çağrısı yapmak için 2 Eylül’de Diyarbakır’a davet ediyoruz.”

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