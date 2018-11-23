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Diyarbakır Barosu'na 11 ayda 1119 kadından 'şiddet' başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi Gamze Yalçın, kent genelinde 1 Ocak-11 Kasım tarihleri arasında 1119 kadının gördüğü şiddet nedeniyle baroya başvuru yaptığını belirterek, "Bu tablo bile tek başına kadına yönelik şiddetin ulaşmış olduğu vahim boyutları göstermektedir" dedi.

Diyarbakır Barosu'na 11 ayda 1119 kadından 'şiddet' başvurusu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi Gamze Yalçın, kent genelinde 1 Ocak-11 Kasım tarihleri arasında 1119 kadının gördüğü şiddet nedeniyle baroya başvuru yaptığını belirterek, "Bu tablo bile tek başına kadına yönelik şiddetin ulaşmış olduğu vahim boyutları göstermektedir" dedi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Diyarbakır Barosu'nun kadın avukat üyeleri adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada, kadınlara yönelik şiddet protesto edildi. Açıklamayı yapan Diyarbakı Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi Gamze Yalçın, son dönemlerde kadına yönelik şiddeti önlemede kadın mücadelesinin kazanımları olan düzenlemelere karşı yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Yalçın, kadına yönelik ekonomik şiddetin bir başka yansıması olan nafaka tartışması ve buna yargının dahil olmasının, kadınları şiddet dolu evliliklere mahkum ettiğini dile getirerek, "Türkiye'de 6284 sayılı Kanun kadınlara yönelik şiddeti önlemede en önemli mekanizmalardan biridir. Bu kanun kadınları şiddet veya şiddet tehdidi karşısında koruyan ve kadınların hak arama yollarını kullanmasını sağlayan hukuki kazanımdır. Ancak kamuoyuna yansıyan tartışmalar ile 6284 sayılı Kanun'dan yararlanmak için delil veya belge aranması, tedbir sürelerinin kısalması talebi, kanuna karşı sanal mağduriyetler yaratılarak karalama kampanyası yürütülmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sekteye uğratmaktadır" diye konuştu.
'GÜNDE EN AZ 2 KADIN CİNAYETE KURBAN GİDİYOR'
Türkiye'de günde en az 2 kadının erkeklerin faili olduğu cinayetlere kurban gittiğine dikkkat çeken Gamze Yalçın, "Kadınların şiddetten korunmak için ilk başvuru yaptıkları merkezler olan karakol veya jandarma birimlerinde, şiddet uygulayan kişilerle barıştırılma girişimlerinde bulunulması kadına yönelik şiddetin artarak devam etmesine, şiddet gören kadının şiddet uygulayan kişi ile yaşamaya mahkum edilmesine, bazen de öldürülmesine neden olan vahim sonuçlara yol açmaktadır" dedi.
'DİYARBAKIR'DA 245 KADIN CİNSEL ŞİDDET MARUZ KALDI'
Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakalarında her yıl artış yaşandığını aktaran Yalçın, Diyarbakır Barosu'na 1 Ocak 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında 1119 kadının başvurduğunu kaydetti. Başvuruda bulunan kadınlardan bazılarının farklı yönlerden birçok defa şiddete maruz kaldığını belirten Gamze Yalçın, şu bilgileri verdi:
"Kadına yönelik cinsel saldırı suçlarında, faillerdeki cinsel arzu ve isteğin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kimyasal veya fiziksel kastrasyon olarak tanımlanan hadım uygulamasına yönelik kanun tasarısının, kadını şiddetten korumaktan uzak olduğunun altı çizmek istiyoruz. Zira kadına yönelik şiddetin engellenmesi ancak ve ancak kadın- erkek arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve buna yönelik politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesiyle mümkündür. 1 Ocak 2018 ve 21 Kasım 2018 tarihleri arasında Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezimize 1119 kadın başvuru yapmıştır. Başvuran kadınların 606'sı fiziksel şiddet, 630'u sözel şiddet, 609'u duygusal şiddet, 600'ü ekonomik şiddet, 272'si kültürel şiddet, 505'i tehdit, 245'i cinsel şiddete maruz kaldığını beyan etmiş olup, başvuruculara merkezimizce hukuki destek sunulmuştur. Bu tablo bile tek başına kadına yönelik şiddetin ulaşmış olduğu vahim boyutları göstermektedir. Kadına yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de biz kadınlar, kadına yönelik şiddetin politik olduğunu vurguluyor, şiddetin ortadan kaldırıldığı bir dünya yaratabilme gücüne sahip olduğumuzu biliyoruz ve şiddet karşısında susmuyoruz. Bu nedenle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her alanda mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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Diyarbakır Barosu'na 11 ayda 1119 kadından 'şiddet' başvurusuDiyarbakır Barosu'na 11 ayda 1119 kadından 'şiddet' başvurusu

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