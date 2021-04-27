Diyarbakır Barosu’na ‘1915 Bildirisi’ Soruşturması

Olayların yıldönümü olan 24 Nisan’da "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığıyla bir bildiri yayınlayan Diyarbakır Barosu, iddialarla yüzleşme çağrısı yapmıştı. Baro'nun gerçeklerin ortaya çıkarılması için elinden geleni yapacağı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Tarihin karanlığından kaçmakla bir yere varamayız. Geçmişle yüzleşmede 'Ermeni Hakikati' en hayati kavşaklardan biridir. Diyarbakır Barosu olarak; Ermeni toplumuna karşı işlenen ve inkar edilen suçun utancıyla yüzleşme, işlenen suçların delillerinin ortaya çıkarılması ve yeryüzüne dağılmış Ermeni komşularımızın ruhlarının huzura ermesi için 'hakikatin açığa çıkarılması' sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Diyarbakır Barosu bir hukuk örgütü olmanın sorumluluğuyla; söz konusu dönemde yaşananların ve kardeş Ermeni Halkına uygulanan vahşete ilişkin hakikatin ortaya çıkması adına elinden geleni yapmaya hazırdır."

Açıklamanın ardından harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. VOA Türkçe’nin savcılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Adalet Bakanlığı’nın izin vermesi halinde dava açılabilecek.

Soruşturmaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Baro Başkanı Nahit Eren, "Diyarbakır Barosu, herkesin ifade hürriyetini sonuna kadar savunurken baskılar ve soruşturmalar sebebiyle kendi ifade özgürlüğünü sınırlamayacaktır. Değerlerimize yakışır şekilde söylediğimiz sözleri yine aynı tarihsel değerlere yakışır şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Baro’ya '1915 Bildirisi' nedeniyle iki dava

Baronun 2016-2018 tarihleri arasında başkanlık görevini yürüten Ahmet Özmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında da yine benzer açıklama nedeniyle iki soruşturma açılmıştı. 2017 ve 2018 yılarındaki açıklamalar nedeniyle açılan soruşturmalarda, Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi üzerine 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türk Milletini Aşağılamak' suçlarından dava açıldı. Bu iki dava daha sonra tek dosyada birleştirildi.

