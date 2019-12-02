Diyarbakır Barosuna 24 Nisan Davası 

Yasa gereği, avukatlar hakkındaki soruşturmalar, suçun işlendiği yerde değil, en yakın ilin ağır ceza mahkemesinde açılıyor. Dava açılması halindeyse yargılama, suçun işlendiği yerdeki ağır ceza mahkemesinde yapılıyor. Bu nedenle Batman Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşması, önümüzdeki aylarda Diyarbakır’da görülecek. Baro yönetimi TCK’nın 301.’ci maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, TBMM’yi aşağılamak” iddasıyla suçlanıyor.

Davayı VOA Türkçe’ye değerlendiren Baro Başkanı Cihan Aydın, davanın siyasi nedenlerle açıldığını söyledi. Aydın, “Diyarbakır Barosu bununla ilgili yıllardan bu yana açıklama ve etkinliklerde bulunmaktadır, bu yeni bir durum değil. Neredeyse 15 yıldan bu yana her 24 Nisan'da, Diyarbakır Barosu ya bir etkinlik düzenlemiş veya basın açıklaması yapmış, bu meseleye ilişkin olarak tepkisini demokratik bir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında ortaya koymuştur. Dolayısıyla 2017-2018 dönemde Baro yönetiminde başkan ve yönetim kurulunun yapmış olduğu bu açıklama da tamamen politik saiklerle açılmış bir davadır. Çünkü biz bu meselenin iki yönü olduğunu düşünüyoruz. Bir tarihsel arka planı var. Bu meselenin bütün yönleriyle araştırılması, ortaya konulması gerekiyor. Ama bu, bizim işimiz değil tarihçilerin işidir. Diyarbakır Barosu olarak olayları bu şekilde nitelendirmekteyiz. Biz bu meselenin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkes bu meseleye resmî ideolojinin baktığı yerden bakmak zorunda değildir. Zaten ifade özgürlüğünü korumak zorunda olduğumuz mesaj olarak tam da budur. Bu dava ifade özgürlüğüne karşı açılmış bir davadır. Diyarbakır Barosu’nu korkutmaya, geri durmayı amaçlayan bir davadır ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir hukuk örgütünün bir baronun bu nedenle soruşturmaya kovuşturmaya uğraması, hakkında dava açılmasını, açık bir şekilde fikir ve düşünce özgürlüğüne bir darbe olarak nitelendiriyoruz” dedi.