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Diyarbakır Barosu’ndan Adalet Bakanı’na Öcalan Mektubu 

14.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır Barosu Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesi nedeniyle düzenlenen açlık grevlerinin sona ermesi için, Öcalan ile görüşmelerine izin verilmesi talebiyle Adalet Bakanı’na mektup yazdı

Diyarbakır Barosu’ndan Adalet Bakanı’na Öcalan Mektubu 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e hitaben, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın imzasıyla gönderilen mektupta HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ile birlikte, açlık grevine girenlerin sayısının 305’e ulaştığına dikkat çekildi.

Leyla Güven’in 99 gündür eylemi sürdürdüğüne ve sağlık durumunun ağırlaştığı belirtilen mektupta, ‘’Türkiye, cezaevleri ve açlık grevleri konusunda maalesef acı deneyimleri olan bir ülkedir. Yakın tarihlerde gerçekleşen açlık grevleri nedeniyle çok sayıda mahpus, yaşamını yitirmiş ve sakat kalmıştır.Bu acı deneyimler toplumsal hafızamızın bir kenarında durmaya devam etmektedir. Baro olarak, mahpusun kendi hayatını ortaya koymak suretiyle gerçekleştirdiği en ağır eylem biçimi olan açlık grevi eylemlerini desteklemediği yönündeki bu yaklaşımını, bir kez daha tüm muhataplarına hatırlatıyoruz” denildi.

Eylemlere gerekçe gösterilen Öcalan’ın aile ve avukatlarıyla görüştürülmeme uygulamasının hukuka aykırı olduğunu savunan Baro, Öcalan’ın 2011’den beri avukatlarıyla görüştürülmediği, 2014’ten beri kardeşiyle sadece iki kez görüştüğü vurgulandı.

Öcalan’ın da her mahkum gibi görüşme hakkından yararlandırılmasını isteyen Aydın, “Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınan avukat-müvekkil görüşme hakkı ile mahpusların aile bireyleriyle düzenli bir şekilde görüşme hakkının, Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere; her zaman ve her koşulda eşit ve ayrımsız bir şekilde her mahpusa tanınması gerekmektedir. Bu kapsamda bir kez daha açlık grevinde olan başta Leyla Güven olmak üzere diğer tüm mahpusların yaşamlarının daha fazla tehlikeye girmemesi için bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesini, başta siz Adalet Bakanı olmak üzere, ilgili diğer kurumları ulusal ve uluslararası mevzuatın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz” görüşünü paylaştı.

''Amacımız toplumsal barışa kapı aralamak''

Baro Başkanı Aydın, eylemlerin son bulması için Baro Yönetimi’nin Öcalan’la görüşebileceğini vurgulayarak, “Bu sürecin herhangi bir can kaybı yaşanmadan sonlandırılması, geçmiş yıllarda da tecrübe ettiğimiz üzere muhtemel daha büyük sosyal krizlerin önlenmesi için koşullarının sağlanması durumunda, Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak; Abdullah Öcalan ile görüşebileceğimizi belirtmek isteriz. Amacımız açlık grevlerini desteklemek ya da ölümü kutsamak değil, aksine yaşam hakkını korumak ve toplumsal barışa kapı aralamaktır. Bu samimiyete ve birikime sahip olan Diyarbakır Barosu, bir kez daha barışı denemenin, halklarımızın yararına olduğuna inanmaktadır” dedi.

HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi cezaevinde 7 Kasım 2018 tarihinde açlık grevine başladıktan sonra, Mehmet Öcalan abisi Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Öcalan’ın kendisi için eylem yapılmaması çağrısına rağmen, Güven eylemini sonlandırmadı. Değişik cezaevlerindeki çok sayıda mahkum da Güven’e destek için eyleme başladı.25 Ocak’ta tahliye edilen Güven eyleme evinde devam etti. Dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Güven tedaviyi kabul etmeyince, evine geri götürüldü.

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