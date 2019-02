Diyarbakır Barosu’ndan Adalet Bakanı’na Öcalan Mektubu 

Öcalan’ın da her mahkum gibi görüşme hakkından yararlandırılmasını isteyen Aydın, “Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerce de güvence altına alınan avukat-müvekkil görüşme hakkı ile mahpusların aile bireyleriyle düzenli bir şekilde görüşme hakkının, Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere; her zaman ve her koşulda eşit ve ayrımsız bir şekilde her mahpusa tanınması gerekmektedir. Bu kapsamda bir kez daha açlık grevinde olan başta Leyla Güven olmak üzere diğer tüm mahpusların yaşamlarının daha fazla tehlikeye girmemesi için bu ayrımcı uygulamadan vazgeçilmesini, başta siz Adalet Bakanı olmak üzere, ilgili diğer kurumları ulusal ve uluslararası mevzuatın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz” görüşünü paylaştı.

''Amacımız toplumsal barışa kapı aralamak''

Baro Başkanı Aydın, eylemlerin son bulması için Baro Yönetimi’nin Öcalan’la görüşebileceğini vurgulayarak, “Bu sürecin herhangi bir can kaybı yaşanmadan sonlandırılması, geçmiş yıllarda da tecrübe ettiğimiz üzere muhtemel daha büyük sosyal krizlerin önlenmesi için koşullarının sağlanması durumunda, Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak; Abdullah Öcalan ile görüşebileceğimizi belirtmek isteriz. Amacımız açlık grevlerini desteklemek ya da ölümü kutsamak değil, aksine yaşam hakkını korumak ve toplumsal barışa kapı aralamaktır. Bu samimiyete ve birikime sahip olan Diyarbakır Barosu, bir kez daha barışı denemenin, halklarımızın yararına olduğuna inanmaktadır” dedi.