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Diyarbakır Barosundan Cumhurbaşkanı'na Tepki

06.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalif meslek örgütlerinin yapısını değiştirmeye yönelik bir tasarının meclisin gündemine getirileceğini açıklamasına bir tepki de Diyarbakır Barosundan geldi

Diyarbakır Barosundan Cumhurbaşkanı'na Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalif meslek örgütlerinin yapısını değiştirmeye yönelik bir tasarının meclisin gündemine getirileceğini açıklamasına bir tepki de Diyarbakır Barosundan geldi. Baro, olası bir yasal değişikliğe karşı direneceklerini duyurdu.

Diyarbakır Barosundan yapılan yazılı açıklamada Adalet Bakanlığı’nın “Avukatlık yasasına ilişkin değişiklik gündemimizde yok” açıklamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, barolar ve bazı meslek örgütlerinin seçim sistemlerine müdahale edecekleri söylediğine dikkat çekildi.

Olası bir değişikliğin barolara ve muhaliflere gözdağı olacağını savunan Baro Yönetimi, “OHAL sürecinde tüm muhalif sivil toplum örgütleri KHK’larla hukuksuz bir şekilde kapatılmıştır. Bununla da yetinilmeyerek iktidar bağımlısı medya ve yargı yaratılmış; akademi, üniversiteler bilimden ve özgür düşünceden arındırılmıştır. Son olarak da yurttaşların adalete erişmesine, demokratik bir gelecek ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden barolara da el atmasını ‘hukuk devletinin tabutuna’ çakılan son çivi olmuştur. Bu operasyonun aralarında Baromuzun da bulunduğu bazı baroların ifade özgürlüğü ve demokratik tepki kapsamındaki açıklamalarından dolayı gündeme getirilmiş olması, baroların yanı sıra tüm muhalif örgütlere gözdağı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Olası bir değişikliğe karşı direneceklerini vurgulayan Baro açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Hukukun üstünlüğü için her daim mücadele eden Diyarbakır Barosu; Türkiye halklarının bireysel ve kolektif haklarını, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu bundan sonra da aynı kararlılıkla korumaya devam edecektir. Sivil toplumu ve baroları boğmayı hedefleyen bu tasarının yasallaşmaması konusunda bağımlı yargının, bağımsız savunucuları olarak, susmayacağız. 130.000 meslektaşımız ve dostlarımızla birlikte her türlü çabayı ve direnişi göstereceğiz.”

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