Diyarbakır Barosundan Düzensiz Göçmenler İçin Çağrı

Afganistan ve Pakistan’dan kaçarak Türkiye’ye gelen ve yakalanan 39 düzensiz göçmenin durumunu inceleyen Diyarbakır Barosu, göçmenlerin sınırdışı edilmemesi çağrısı yaptı. Baro, göçmenlere uluslararası koruma statüsü verilmesini istedi.

Askeri birliklerin yol kontrolları sırasında yakalanan ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tutulan 39 Afgan göçmen sınırdışı edilmek üzere Van’a gönderildi. Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu üyeleri, Geri Gönderme Merkezi’ne yollanmadan önce göçmenlerle görüşerek bir rapor hazırladı. Raporu komisyon üyesi Avukat Baver Mızrak basın toplantısıyla açıkladı. Mızrak, göçmenlerin İran’dan geçerken, İran askerlerinin kötü muamelesine mazur kaldığını iddia etti; bir kişinin de Corona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi.

Mızrak, görüşme sırasında tanık oldukları eksikleri, “Düzensiz göçmenler, 24 Eylül 2021 tarihine kadar herhangi bir görevli tarafından ifadelerinin ve hikayelerinin alınmadığını, henüz hiçbir belgenin kendilerine tebliğ edilmediğini ve imzalatılmadığını ifade etmişlerdir. Yakalandıktan sonraki ilk 2 gün günde 1 öğün yemek verildiğini, daha sonraki günlerde 3 öğüne çıkarıldığını belirtmişlerdir. Hastaneye götürülmediklerini, ambulansın karakola geldiğini, ancak detaylı bir muayene yapılmadığını ve rapor alınmadığını beyan etmişlerdir. Yakalandıkları ilk gün aralarında bir kişinin Covid-19 belirtilerinin olduğunu, kendilerine Covid-19 testinin 23 Eylül 2021 tarihinde yapıldığını ve belirtileri bulunan kişinin testinin pozitif çıktığını ifade etmişlerdir. Lavabo ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşadıklarını, hala yıkanamadıklarını, battaniye sayısının yeterli olmadığını ve üşüdüklerini belirtmişlerdir“ sözleriyle anlattı.

Daha sonra Diyarbakır İl Göç İdaresi ile görüşen Baro üyeleri, 15’i çocuk, 2’si görme engelli olan göçmenlerin sınırdışı edilmek üzere Van’daki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildikleri bilgisine ulaştı.

“Sınırdışı etmeyin”

Mızrak, göçmenlerin arasında engelli bireylerin de olduğunu hatırlatarak, sınır dışı işlemlerinin durdurulması çağrısı yaptı. Göçmenlerin geri gönderilmeleri halinde öldürülme riski bulunduğunu hatırlatan Mızrak, komisyonun önerilerini de sıraladı:

Rapor konusu düzensiz göçmenlerin; aralarında çocuk, engelli ve geri gönderilmeleri halinde öldürülme tehlikesi olanların olması nedeniyle sınırdışı işlemlerinin ivedilikle durdurulması,

Göçmenlerin sınırdışı işlemlerinin durdurulması akabinde uluslararası koruma statülerine başvurularının alınması,

Göçmenlerin uluslararası koruma statülerine dair başvuruları alınırken aralarında çocukların olması nedeniyle öncelikle çocuğun üstün yararı ilkesinin benimsenmesi ve ivedilikle barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlarının; başta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarca sağlanması, göçmenlerin hukuka erişim hakkının sağlanması açısından gerekli alt yapının oluşturulmasına dair çalışmalara ivedilikle başlanması,

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşleri için ülkelerindeki barış ortamının sağlanması adına Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Uluslararası Örgütlerin rol alması.

Afgan göçmenler ilk sırada

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 23 Eylül 2021 tarihi ne kadar 44 bin 565 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Afganlar bu yıl içinde Türkiye’de en fazla yakalanan düzensiz göçmen grubu oldu. Afganlar’ı 15 bin 429 kişi ile Suriyeliler takip ediyor.

