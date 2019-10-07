Diyarbakır Barosu'ndan 'Kayyum' Kararına İptal Davası

Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının üzerinden 48 gün geçti ancak tepki ve tartışmalar devam ediyor. Diyarbakır Barosu kayyum kararını yargıya taşıdı. Baro Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddelerine dayanarak, “Kayyum” atanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtı.

Dava dilekçesinde Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddelerinin barolara, “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” görevi yüklediği belirtilerek, bu sorumluluğun bir gereği olarak dava açıldığı vurgulandı.

Baro Başkanı Cihan Aydın, başvuruda kayyum atanmasının sadece başkanları değil, belediye meclislerini de saf dışı bıraktığına vurgu yaptıklarını ifade ederek, “Kayyum atanması kararının mevcut yasayla bile uyumlu olmadığı, zira bakanlığın görevden alma yetkisinin sadece ‘görev sırasında ve göreviyle ilgili bir soruşturma ve kovuşturma’ şartlarıyla sınırlı olmasına rağmen, bu kurala dahi uyulmadığı tespit edilmiştir. Yani istisna olarak öngörülen kural, maalesef temel bir hukuk kuralı haline dönüştürülmüş, demokrasinin temeli olan seçimin, saf dışı bırakıldığına vurgu yapılmıştır. Kayyum atanmasıyla sadece belediye başkanı değil, ama aynı zamanda halkoyuyla seçilen belediye meclisi ve belediye encümeni de saf dışı bırakıldığına vurgu yapılmıştır. Kayyum atama kararının sebep, konu, amaç ve yetki bakımdan Anayasa ve yasaya aykırılığı vurgulanmış; Avrupa Konseyinin danışma organı olan Venedik Komisyonu’nun gerek KHK’lar gerekse de kayyum atanmasına ilişkin raporları da referans alınmıştır.