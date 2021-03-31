Diyarbakır Barosu’ndan “Nafaka Hakkı Korunsun” Çağrısı

Toplantıda konuşan Baro Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman, birçok kadının düşük nafakalar aldığını söyledi. Nafaka hakkının korunması gerektiğini savunan Bayram Koluman, ‘’Kamuoyuna yansıyan yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmalar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadın yoksulluğu verilerinden azade tekil ve istisnai örneklere dayandırılagelmiştir. Dahası mahkeme kararlarında lehine nafaka hükmedilen kişi açısından belirlenen miktarların kanunda düzenlendiği gibi geçim sağlamaya yetecek oranda olmadığı, yoksulluk ve açlık sınırının altında olduğu görülmektedir. Kadınlar lehine hükmedilen ancak tahsil edilemeyen nafakalar, erkek odaklı bakış açısı nedeniyle tartışılmamaktadır. Raporumuz verileri dikkate alındığında, kadın ve erkekler arasındaki derin eşitsizlik nedeniyle nafaka hakkının korunması gerekmektedir. Dahası nafaka oranlarının, asgari yaşam gereksinimlerini” karşılamaya yetecek orana yükseltilmesi gerekmektedir” dedi.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, aile mahkemelerinde karara bağlanan 2 bin 97 davanın gerekçeli kararları üzerinde inceleme yaparak, “Mahkeme Kararları Işığında Nafaka Araştırması” adlı bir rapor hazırladı. Rapor bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

2011 yılında Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi’nin nafakanın “süresiz” olmasının anayasaya aykırı olduğun gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı ve reddedilen başvuru ile 2016 yılında Boşanma Komisyonu raporu üzerine başlayan “nafaka mağduru erkekler” tartışmaları sık sık gündeme geliyor.

Rapordan başlıklar

Rapora yansıyan verilere göre incelenen 2 bin 97 boşanma davasının bin 380’inde kadınlar, 626’sında erkekler davacı oldu. Baro, “Bu verilere göre kadınlar erkeklere göre iki kat daha davacı taraf olarak boşanma talebinde bulunabilmiştir. Boşanma sebeplerinin büyük çoğunluğu ise evlilik birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizliktir” ifadelerini kullandı.

Davaların 542’sinde taraflardan biri nafaka talep ederken, 843 davada nafaka istenmedi, 654 davada ise talep olup-olmadığı tespit edilemedi. Kadınlar için verilen 327 nafaka kararının sadece 3 tanesinin 3 bin bin lira ve üzerinde olduğuna dikkat çekilirken, 277’si aylık bin lira ve altı olarak belirlendiği vurgulandı.

Yine raporda yer alan verilere göre; kadınlar lehine hükmedilen yoksulluk nafakasına ilişkin 342 dosyanın 270’inde yoksulluk nafaka miktarı 100 lira ile 500 lira arasında değişen oranlardayken 58 dosyada ise 501 lira ila 1000 lira olarak belirlendi.

“Nafakalar yoksulluk sınırın altında kalıyor”