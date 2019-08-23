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Diyarbakır Barosundan ‘Orantısız Güç’ Tepkisi

23.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır Barosu, HDPli üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasının ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılmamasına tepki gösterdi. Baro, protesto eylemleri sırasında orantısız güç kullanılmaması çağrısı yaptı

Diyarbakır Barosundan ‘Orantısız Güç’ Tepkisi

Basın açıklaması sırasında öldürülen Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anma ve faillerin bulunması talebiyle 190 haftadır düzenlenen anma etkinliğine bu hafta HDP Milletvekilleri ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı da katıldı.

Adliye önünde yapılan etkinlikte ilk sözü alan Baro Başkan Yardımcısı Gazal Bayram Koluman, operasyon ve toplumsal olaylara müdahalelere dikkat çekti. Toplumsal olaylara müdahale sırasında orantısız güç kullanılmaması çağrısı yapan Koluman, “Sadece Diyarbakır’da son 5 gün içinde aralarında belediye yöneticilerinin, meclis üyelerinin, sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu 120 kişinin gözaltına alındığı, 70 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Gözaltında bulunan 120 kişiden, 47 kişinin ifade işlemlerinin tamamlandıktan sonra dün itibariyle bir kişinin tutuklandığı, 47 kişiden bir kısmının adli kontrol hükümleri ile geri kalanların ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 73 kişi hakkında ise dün akşam saatlerinde ek gözaltı kararı verilmiş olup bugün itibariyle ifade işlemlerine henüz başlanmamıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış bu karar, halkın seçme ve seçilme hakkının doğrudan yok sayılmasıdır. Açıklamada yer alan ve ileri sürülen gerekçelere bakıldığında, karar hukuki dayanaktan yoksun, soyut iddialardan ibaret olup toplumsal adalet ve vicdanı derinden yaralayıcıdır. Diyarbakır Barosu olarak siyasi iktidarı halkın iradesine yapılan bu müdahaleden derhal vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanlarını bir an önce göreve iade etmeye, barışçıl toplantı ve gösteri amaçlı bir araya gelerek toplanan vatandaşlara uygulanan orantısız güç kullanımının ve gözaltların derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, kararı savunanları eleştirdi. Mızraklı, “Bu işi erbapları öyle bir dille savunuyorlar ki sadece kayyum atama değil sanki darbe dilini görüyorsunuz, ferman göndermişler onun dilini görüyorsunuz. Arkadaşlar bunlara tekrar söylüyorum, kendimize gelin. Bu coğrafya çok can verdi, kana doydu. İnsanlar umut ve barış için mücadele ediyor. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin kırıntılar varsa onu bir bütün olarak ortadan kaldıran bu son durum ile Türkiye'nin geleceği karartılmaktadır. Tepkimizi yükselteceğiz, demokratik protesto hakkımızı kullanacağız. Bizden yurttaş olarak ödevler bekleyenler kendi ödevlerinin sonuna kadar yerine getirmek zorundadır. Anayasal sözleşme bize birtakım hakları tanıdıysa, bu haklara sahip çıkma bilincini de göstermek durumundayız. Onun için biz bulunduğumuz her yerde, her ortamda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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