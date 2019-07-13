Diyarbakır Barosundan ‘Silahsızlanma’ Kampanyası

Burada bir açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, avukatlara yönelik artan saldırılara dikkat çekti. Aydın, “Bu olaydan 1 ay önce bilindiği üzere yine meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu Sokak ortasında boşanmak istediği eşi tarafından 11 kurşunla vurularak yaşamını yitirmişti. Daha dün İstanbul Barosuna bağlı olarak görev yapan meslektaşımız Av. Hüseyin Yama’nın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. 2019 yılı içerisinde Aksaray Barosuna bağlı olarak görev yapan meslektaşımız Av. İbrahim Ergin’den dahil olmak üzere 4 meslektaşımızı silahlı saldırı sonucu kaybetmiş bulunmaktayız” dedi.

Avukatların cübbelerini giyerek toplandıkları Kayapınar İlçesindeki nokta, 22 Haziran’da bir kavgayı ayırmaya çalışan Avukat Armanç Arkaş’ın öldürüldüğü yer. Göğüslerine silahlı saldırılarda ölen arkadaşlarının resmini taşıyan Baro yönetimi ve üyeleri, hem meslektaşlarını anmak hem de bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlatmak amacıyla toplandı.

Son iki ayda iki üyesini silahlı saldırılarda kaybeden Diyarbakır Barosu, bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlattı. Baro yönetimi, silah ruhsatı almanın zorlaştırılması ve silah ticaretinin denetim altına alınması çağrısı yaptı.

Türkiye’de 25 milyon bireysel silahın bulunduğuna dikkat çeken Aydın, şöyle konuştu: “Türkiye’de son 10 yılda ruhsatlı veya ruhsatsız silah sayısı en az 10 kart arttı. Umut Vakfının hazırlamış olduğu 'Türkiye’de Silahlı Şiddet Haritası-2018' raporuna göre, günde 6 kişi, yılda 2187 kişi bireysel silahlanma sebebiyle hayatını kaybederken, birçoğu ağır olmak üzere, 3529 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı’nın 2017 Mayıs verilerine göre ise, 2016 yılının sonu itibari ile ruhsatlı tabanca sayısının 308 bin 296’sı sivil vatandaşa ait olmak üzere toplamda 692 bin 921 ruhsatlı tabanca olduğunu açıkladı. Yine İçişleri Bakanlığı, sadece 2018 yılı içerisinde, toplamda 77 bin 185 silah ruhsatı verildiğini açıklamıştır. Ayrıca yüzde 85’i ruhsatsız olmak üzere toplamda 25 milyon civarı bireysel silah bulunmaktadır."

Aydın, bireysel silahlanmanın önlenmesi için alınmasın gereken bazı tedbirleri de şöyle sıraladı;

”-Devlet öncelikle toplumdaki şiddet eğilimini ve bunun aracı olan silah kullanımını ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek tedbirleri almalıdır. Bireysel silahsızlanma için bakanlıklar ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla eğitim programları ve stratejiler belirlemelidir.