Diyarbakır Barosu’ndan Şüpheli Polisler İçin Tutuklama Talebi

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü olay sırasına sokakta bulunan üç polisin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından Diyarbakır Barosu yönetimi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Baro Başkanı Cihan Aydın, delillerin tartışılmasının önünün açılmasını istedi. Aydın, “Üç polis memurunun, 4 yılı aşkın bir süredir cezasızlık politikasından istifade ederek ısrarla soruşturmaya dahil edilmemiş ve şüpheli sıfatı almamış olmalarının; soruşturmanın gidişatına, delillerin kaybolması ya da karartılmasına neden olmadığını umuyoruz. Bu saatten sonrasında artık kovuşturma aşamasında delillerin tartışılmasının ve değerlendirilmesinin önü açılmalıdır. Meslek hayatı boyunca Türkiye’deki cezasızlık politikasıyla mücadele eden Tahir Elçi’nin dosyasında kovuşturma aşamasına geçilmesi, cezasızlığın son bulmasına yönelik bir umut ışığı olacaktır. Kamuoyunun gözleri önünde işlenen bu cinayetin faillerinin yargı önünde hesap verecek olması, cezasızlık politikasında küçük de olsa bir gedik açacaktır” dedi.

Şüphelilerin yeterli şüphe olmasına rağmen tutuklanmamasına tepki gösteren Aydın, “Bunun yanı sıra tutuklama için yeterli ve kuvvetli şüphe olması, ceza usul yasasındaki diğer tutuklamaya dair diğer koşulların da olmasına rağmen; şüphelilerden ikisinin halen görevlerinin başında olması ve tutuksuz yargılanmalarından derin bir endişe duyduğumuzu da not etmek isteriz. Tahir Elçi ailesinin, Diyarbakır Barosu'nun her bir üyesinin ve kamuoyunun talebi ve beklentisi; bir an önce iyi temellendirilmiş bir iddianame ile şüpheli ya da şüpheliler hakkında bir iddianame düzenlenmesi ve dava aşamasına geçilmesidir” diye konuştu.

Açıklamanın ardından soruları yanıtlayan Aydın, tutuklama talebinde bulunacaklarını söyledi. Aydın, “Bizce Tahir Elçi bilerek ve kasten öldürüldü. İddianamenin de Türk Ceza Kanunu 82. maddesi hükümlerine göre açılması gerekir. Eğer aksi olursa bunun hukuksal mücadelesini mahkeme önünde vereceğiz. Dört buçuk yıla yakın bir süredir, bu soruşturmada yürüttüğümüz bu çabamızı dava açıldıktan sonra da sürdüreceğiz. Amacımız hakikatin ortaya çıkması, bu konuda çabamız devam edecek. Polislerin tutuklanması talebimizi iddianameyi gördükten sonra mahkemeye sunacağız. Faillerin tutuklanması için talebimizi mahkemeye sunacağız” şeklinde konuştu.

Tahir Elçi’nin basın açıklaması yaptığı sırada öldürülmesine ilişkin soruşturmada dört yıl sonra ilk kez üç polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Polisler Elçi’ye doğru ateş etmediklerini söyledi.

