Diyarbakır Barosu'ndan Tahir Elçi soruşturmasında dava talebi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 yıl sonra şüpheliler tespit edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın 3 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesini alması üzerine Diyarbakır Barosu bir basın toplantısı düzenledi.

Baro Başkanı Cihan Aydın, bir an önce dava aşamasına geçilmesi gerektiğini belirterek, "Tahir Elçi ailesinin, Diyarbakır Barosu'nun her bir üyesinin ve kamunun talebi ve beklentisi, bir an önce iyi temellendirilmiş bir iddianame ile şüpheli ya da şüpheliler hakkında bir iddianame düzenlenmesi ve kovuşturma aşamasına, dava aşamasına geçilmesidir” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı, şüphelilerin tutuksuz yagılanmaları ve ikisinin hala aktif görevde olmalarından dolayı endişe duyduklarını kaydetti.

Aydın: Tutuklama talebinde bulunacağız

İddianameyi gördükten sonra şüpheli polislerin tutuklanmasını talep edeceklerini söyleyen Aydın, “Bu çabamızı dava açıldıktan sonra da sürdüreceğiz. Derdimiz, bütün amacımız hakikatin, gerçeğin ortaya çıkarılması. Polislerin tutuklanması talebimizi elbette ki iddianameyi gördükten sonra en kısa zamanda mahkemeye sunacağız. Faillerin şu anda şüpheli olarak zikredilen ancak dava açıldıktan ve iddianame kabul edildikten sonra sanık sıfatı alacak bu kişilerin tutuklanması için çabamızı elbette ki mahkemeye sunacağız” diye konuştu.