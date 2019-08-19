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Diyarbakır Belediye Başkanlığına getirilen Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı; terör örgütleri iltisak-irtibatı olması ve terör örgütlerine destek verdiği yönünde tespit ve deliller olması nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştır. Yerine, Diyarbakır Belediye Başkanı olarak Diyarbakır valisi Hasan Basri Güzeloğlu getirildi. Peki Hasan Basri Güzeloğlu kimdir, işte detaylar...

Diyarbakır Belediye Başkanlığına getirilen Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

Üç büyük ilde belediye başkanları terör örgütleriyle irtibat ve terör örgütlerine destek suçlaması ile görevden alındı. Bu illerden biri olan Diyarbakır’ın Büyük Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk görevden alınarak yerine Diyarbakır Belediye Başkanı olarak Diyarbakır valisi Hasan Basri Güzeloğlu getirildi. Peki Hasan Basri Güzeloğlu kimdir, işte detaylar...

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK ATANAN HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?

22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri Güzeloğlu, ilk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atanmıştır. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır.10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

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Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır belediye başkanı

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