Diyarbakir Belediyesi'ne Kayyum Atanması Yargıda

Duruşmadan sonra bir açıklama yapan HDP Sözcüsü Ebru Günay, yargılamanın geç başlamasına tepki gösterdi. Günay “Bu duruşma kayyum atamasından tam 13 ay sonra görüldü ama aynı yargı, aynı adalet sistemi, aynı ceza sistemi, aynı iktidar Selçuk Mızraklı’yı tutukladı, jet hızıyla karar verdi, jet hızıyla kararı onayladı. Ama aynı yargı kayyum atamasına itirazı kayyumun gasp olduğuna dair karar vermesini maalesef geciktiriyor çünkü yargı artık bağımsız değil. Yargı artık iktidarın politikalarına göre davranıyor. Yargı artık aslında seçme seçilme hakkına, Diyarbakırların seçme seçilme hakkının gasp edilmesine maalesef alet olmuş durumda. Bugün burada bir karar çıkmadı maalesef. Yazılı olarak tebliğ edilecek. Biz bu 1 yıllık süreçten de anlıyoruz ki aslında bir süre daha bu kararı vermeyecekler” dedi.

Mahkeme henüz karar vermedi ancak davaya konu olan dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, görevden alınmasına neden olan davada ceza aldı.

Mahkeme kayyum kararını iptal ederse ne olur?

Kayyum kararının iptal edilmesi halinde HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş’a göre Mızraklı, göreve dönemez ama belediye meclisi onun yerine bir başkan vekili seçebilir. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Danış Beştaş “İdare Mahkemesine açılan dava kayyum atama kararının iptalidir. Normalde bunun hızlıca ele alınıp, işlemin hukuka aykırı olup olmadığına karar verilmesi gerekiyor çünkü milyonlarca insanın iradesi söz konusu. Burada tersten bir yöntem işliyor. Önce Selçuk Mızraklı tutuklandı, hakkında ceza verildi, istinafa gitti ama kesinleşmiş bir ceza yok. Şu anda Yargıtay’da daha sonra AYM ve AİHM var. Bu mahkeme, kayyum işleminin iptaline karar verirse kayyumun oradan inmesi gerekiyor. Halkın temsil ettiği belediye başkanının görevine dönmesi gerekiyor. Sonuçta belediye meclisi var, belediyeler kanuna göre meclis kendi belediye başkan vekilini seçebilir. Burada önemli olan kayyumun geri alınması ve uygulamanın iptal edilmesidir” diye konuştu.

