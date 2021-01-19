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Diyarbakır beyaz gelinliğini giydi, uçak seferlerinde rötar yaşandı

19.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kente mevsimin ilk karı yağarken uçak seferlerinde rötarlar yaşandı.
Diyarbakır’da gece saatlerinden itibaren aniden bastıran kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile hayat durma noktasına gelirken, kayganlaşan yol kazaları da beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeni ile uçak seferlerinde rötar yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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