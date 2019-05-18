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Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde teröre büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 43 kış sığınağı ile 8 avcı çukuru tespit edilip imha edilirken, 8 adet mayın EYP, çok sayıda malzeme ve 1 ton 568 kilogram yiyecek, yaşam ve tıbbı malzeme ile örgütsel döküman gele geçirildi.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu ile PKK’ya büyük darbe vuruldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 43 kış sığınağı ile 8 avcı çukuru tespit edilip imha edilirken, 8 adet mayın EYP, çok sayıda malzeme ve 1 ton 568 kilogram yiyecek, yaşam ve tıbbı malzeme ile örgütsel döküman gele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu ile PKK’ya büyük darbe vuruldu. Jandarma Komutanlığı tarafından, Diyarbakır ili kuzey ve kuzey doğusu, Bingöl ili güneyi ve Muş ili batı ve güney batısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanan Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliği operasyon hakkında bilgi verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet 5 oda ve 3 girişten oluşan, 1 adedi 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, 1 adedi 48 metrekare genişliğinde, 1 adedi 105 metrekare genişliğinde, 2 adedi 9 metrekare genişliğinde, 3 adedi 6 metrekare genişliğinde, 34 adedi değişik ebatlarda olmak üzere toplam 43 adet kış sığınağı ile 8 adet avcı boy çukuru tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Temas araması esnasında, arazide farklı noktalarda tuzaklanmış olarak bulunan 8 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edilerek imha edildi. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde, bahse konu sığınaklar ile toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, arazide ve adli aramalarda; 6’sı uzaktan kumandalı, 2’si basma düzenekli olmak üzere 8 mayın EYP düzeneği, 4 adet 8’li pil bloğu, 2 adet 5’li pil bloğu, 2 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet 2’li pil bloğu, bin 200 metre elektrik kablosu, 33 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 2 adet akü, 60 adet büyük pil, 53 adet kalem pil, 2 adet güneş paneli, 32 litre mazot, 15 kilogram gübre, 1 ton 568 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

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