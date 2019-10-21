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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı

21.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

19 Ağustos’ta yerine kayyum atanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Selçuk Mızraklı, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı Gözaltına Alındı

31 Mart seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 Ağustos’ta yerine kayyum atanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilen Selçuk Mızraklı, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.

Mızraklı’nın gözaltına alındığını kamuoyuna duyuran Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Mehmet Emin Aktar, arama ve gözaltı kararının altında sadece “Yürütülen bir soruşturma”ibaresi olduğunu belirtti.

Seçilmiş Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yla birlikte Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Bismil İlçe Belediye Eş Başkanı Gülcan Özer, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer de sabah saatlerinde gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

HDP’li milletvekillerinden gözaltılara ‘‘İrademizi serbest bırakın’’ tepkisi

HDP’li yerel siyasetçilerin gözaltına alınmasına, HDP’li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘‘Mızraklı ve Yılmaz'ı serbest bırakın hem görevini gasp et, hem özgürlüğünü ..! El insaf!’’ derken İstanbul milletvekili, Garo Paylan’sa ‘‘Selçuk Mızraklı yüzde 64 oy ile seçilmiş Diyarbakir halkının iradesidir. İrademizi serbest bırakın’’ ifadelerini kullandı.

Mızraklı, ‘‘Mızrak çuvala, minare kılıfa sığmıyor’’ demişti

İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atama kararının yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali için Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’ne dava açan Selçuk Mızraklı, kayyum kararının yenilenmesi gereken 19 Ekim’de verdiği mülakatta, İçişleri Bakanlığı’nın mahkemeye gönderdiği savunmanın çelişkilerle dolu olduğunu söylemişti.

Mızraklı, “Savunmada ‘Biz haksız bir işlem yaptık. Seçimlerde kazanamadığımız yerlere kayyum atayarak orayı kazanmak için bu yolu seçtik’ gibi tutum almayacaklardı. Onun yerine eğip bükmeye, yasaları esnetmeye başka bir tarif yapmaya çalışmışlar. Başta minareyi çaldılar sonra kılıfını hazırlamaya çalışıyorlar. Ama bu defa mızrak çuvala, minare kılıfa girmiyor. İki aylık süre bitti.Son dakikaya kadar bekliyor olabilirler. Tersi durumda kayyumun Pazartesi’nden itibaren varlığı gayri meşrudur. Mardin ve Van’a bu tebligat yapılmış. Bir yere farklı davranacaklarını düşünmüyorum. Dün Hakkari’den Yüksekova’ya, Nusaybin’e bu tür işlemleri nasıl yaptıklarını görmüş olduk. Bunun için de böyle bir beklenti içinde değilim” diye konuşmuştu.

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