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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin hemen ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip olan aşevi tırını, Gezin’deki tesisten bölgeye sevk etti.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin hemen ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip olan aşevi tırını, Gezin’deki tesisten bölgeye sevk etti. Deprem bölgesine giden ekipler vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin hemen ardından Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeoğlu’nun talimatıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip, içerisinde seyyar mutfak, jeneratör, ısıtıcı ve battaniyeden oluşan destek ekibine sahip olan aşevi tırı, Gezin’deki Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesisten çıkarak deprem bölgesine yönlendirildi. Anında bölgeye ulaşan ekipler dışarıda kalan vatandaşlara çay ve çorba ikramı yaptı.

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