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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi esnafa desteğini sürdürüyor

05.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Diyarbakır Ticaret Odasına (DTSO) kayıtlı esnafın yanında çalışan 7 bin 500 kişiye dağıtmak için gıda kolisi ihalesini gerçekleştirdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının etkilerini ve bulaşma hızını azaltmak için 18 Kasım 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptığı bin 500 lira desteğin yanı sıra bu işyerlerinde çalışan 7 bin 503 kişiye dağıtmak için gıda kolisi ihalesi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle iş yerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Diyarbakır Ticaret Odasına (DTSO) kayıtlı esnafın yanında çalışan 7 bin 500 kişiye dağıtmak için gıda kolisi ihalesini gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının etkilerini ve bulaşma hızını azaltmak için 18 Kasım 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurulan esnaf, sanatkar ve tacirlerin yaşadığı gelir kaybını azaltmak ve pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptığı bin 500 lira desteğin yanı sıra bu işyerlerinde çalışan 7 bin 503 kişiye dağıtmak için gıda kolisi ihalesi yaptı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 592 bin 333 lira olan ihale kapsamında çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 lira değerinde kuru gıda desteği sağlanacağı belirtildi.
DESOB ve DTSO’ya kayıtlı bin 23 esnafa bin 500 Lira nakdi destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, yapılacak incelemelerin ardından DESOB ve DTSO’ya kayıtlı esnafa destek ödemelerine devam edeceği kaydedildi.

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