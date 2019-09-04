HABER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

HDP'li yönetim döneminde kitapları raflardan indirilerek işlevsiz hale getirilen Millet Kıraathanesi, görevlendirme yapılan belediye sayesinde yeniden hizmete açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, HDP'li yönetim döneminde işlevsiz hale getirilen Millet Kıraathanesi'ni yeniden hizmete açtı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde, düzenleme yapılarak, hizmete açılan Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle buluştu.

Gençlerle sohbet eden Güzeloğlu, yaptığı açıklamada, 2018 yılında o dönem görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan kıraathanenin önemli işlev üstlendiğini söyledi.

Binlerce çocuk ve gence hizmet veren kıraathanenin, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından HDP'li yönetim döneminde işlevsiz hale getirildiğini aktaran Güzeloğlu, raflardaki kitapların indirildiğini, bilgisayar ve eğitim sınıfları ile çocuk korosu biriminin kapatıldığını kaydetti.

Belediye başkan vekili olarak görevlendirilmesinin ardından kısa zamanda kıraathanenin raflarına kitapların yerleştirildiğini, kapalı birimlerin açıldığını dile getiren Güzeloğlu, kıraathaneyi gençlerin hizmetine sunduklarını aktardı.

Güzeloğlu, belediye olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem vereceklerini belirtti.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Genç dekorasyoncunun güvercin merakı görenleri şaşırtıyorGenç dekorasyoncunun güvercin merakı görenleri şaşırtıyor
Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntemKadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.