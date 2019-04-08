HABER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hizmetler borçsuz yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, sosyal medyada belediyenin borçlandığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, kayyum yönetimi döneminde yapılan hizmetlerin borçlanmadan gerçekleştirildiği belirtildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, sosyal medyada belediyenin borçlandığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, kayyum yönetimi döneminde yapılan hizmetlerin borçlanmadan gerçekleştirildiği belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadaki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kentte yapılan hizmetleri borçlanmadan yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Sosyal medya mecralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait borçlar ile ilgili iddialara yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Göreve başladığımız 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren, Diyarbakırımız için gece ve gündüz demeden 17 ilçemizde ve tüm mahallelerimizde hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm hemşehrilerimize hizmet ettik. 2 yıl gibi kısa sürede ortaya koyduğumuz hizmetlerle şehrimizi yeniden inşa ve ihya ettik. 2 yılda sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine tüm belediyecilik anlarında önemli hizmetlere ve projelere imza attık. Bizden önceki yönetimlerin 17 yılda yaptığından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti 2 yıl gibi kısa sürede hayata geçirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Kaynaklarımızı Diyarbakır'a ve bu şehrin insanlarına hizmet yolunda en şeffaf şekilde sunduk. Görev süremiz boyunca gerçekleştirdiğimiz belediye hizmetlerimizi, herhangi bir kurum ve kuruluştan borçlanmadan ve nakit kredi kullanmadan gerçekleştirdik. Seçimlerden sonra bazı çevrelerce, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda, Büyükşehir Belediyemizin görev yaptığımız süre içerisinde borçlandığını belirterek, kullanılan rakamsal veriler yalan, hile ve karalamadan ibaret olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddiaları için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır."

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Yemenli 27 aileye mesleki eğitim verildiYemenli 27 aileye mesleki eğitim verildi
Siemens Mobility Eurasiarail 2019’da bağlantılı ulaşıma vurgu yapacakSiemens Mobility Eurasiarail 2019’da bağlantılı ulaşıma vurgu yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de 5 odalı sığınak bulundu

Bingöl'de beş odalı sığınak bulundu

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

Kritik FETÖ davasında karar!

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.