Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Dünya Gıda Günü dolayısıyla 3 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Vatandaşlara aşure dağıtan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Gıda Günü dolayısıyla Sağlık Daire Başkanlığı organizasyonunda etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Belediyeciliğin sadece yol, imar, alt yapı çalışmaları olmadığını vurgulayan Eryılmaz, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarla bir araya gelmeleri gerektiğine işaret etti.
Eryılmaz, bu tür etkinliklerin süreceğini de belirtti.
Vatandaşlar da aşure ikramından duydukları memnuniyeti ile getirerek, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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