Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 1 milyar 250 milyon liralık yatırım

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yaşama geçirilen 1 milyar 250 milyon liralık yatırım törenle hizmete açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın aldığı görevi en güzel şekilde yapmaya gayret ettiğini belirterek, canını, varlığını tehdit eden bütün ihanete karşı bu kente adanmışlığını herkesin gördüğünü belirtti.

Güzeloğlu, kentin hizmetin en güzeline layık olduğunu, Atilla'nın 17 ilçedeki herkese, her bir köşeye hiçbir ayrım gözetmeksizin en yüksek düzeyde hizmet ettiğine işaret ederek, şunları belirtti:

"Şüphesiz ortaya konulan büyük hizmet Diyarbakır’ın hak ettiği geciken hizmetlerdir. Şimdi önümüzde 5 yıl var. Diyarbakır iradesini ortaya koyacak, bu hizmet kervanı devam mı edecek yoksa ihanet odaklarının zihniyeti ile kesintiye mi uğrayacak? Size hizmet etmeyi şeref kabul ediyor, onur biliyoruz. Bu uğurda her an ve her dakika size hizmetkar olmaya talibiz."