Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince eğitime destek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında sınava hazırlanan öğrencilere yönelik 8 deneme sınavı yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlanan öğrencilerin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla deneme sınavı yapılması için hazırlanan protokol imzalandı.

Cumhuriyet Fen Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Güzeloğlu, ildeki 500 bini aşkın öğrencinin hayata karşı güçlü ve mutlu olması, istedikleri hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla protokol imzaladıklarını söyledi. Öğrencilerin geleceklerini kazanmaları adına bu protokolü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Güzeloğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Güzeloğlu, en öncelikli alan ve uğraşılarının eğitim olduğunu dile getirerek eğitimin insandan başlayarak toplumu ve geleceği şekillendiren en önemli alan olduğunu vurguladı. Hayatın her alanında eğitimin vazgeçilmeyen, gereği ertelenmeyen ve bu anlamda asla ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğuna işaret eden Güzeloğlu, Diyarbakır'da sosyal belediyecilik uygulamasıyla öğrencilerin eğitimin her alanında başarılı olmasına yönelik bir çalışma planı başlattıklarını aktardı.