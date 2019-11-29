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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 13:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol ile sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik 8 deneme sınavı yapılacak - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "100 öğretmenin yanı sıra il genelinde başarılı 100 öğrencimizi de yurt dışına göndereceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince eğitime destek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında sınava hazırlanan öğrencilere yönelik 8 deneme sınavı yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlanan öğrencilerin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla deneme sınavı yapılması için hazırlanan protokol imzalandı.

Cumhuriyet Fen Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Güzeloğlu, ildeki 500 bini aşkın öğrencinin hayata karşı güçlü ve mutlu olması, istedikleri hedeflere ulaşmasını sağlamak amacıyla protokol imzaladıklarını söyledi. Öğrencilerin geleceklerini kazanmaları adına bu protokolü imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Güzeloğlu, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Güzeloğlu, en öncelikli alan ve uğraşılarının eğitim olduğunu dile getirerek eğitimin insandan başlayarak toplumu ve geleceği şekillendiren en önemli alan olduğunu vurguladı. Hayatın her alanında eğitimin vazgeçilmeyen, gereği ertelenmeyen ve bu anlamda asla ihmal edilmemesi gereken bir alan olduğuna işaret eden Güzeloğlu, Diyarbakır'da sosyal belediyecilik uygulamasıyla öğrencilerin eğitimin her alanında başarılı olmasına yönelik bir çalışma planı başlattıklarını aktardı.

Tüm öğrencilerin sınava hazırlanması için 8 deneme sınavı yapılacağını bildiren Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir katkı olacak. Bu sınavlarla kendilerini daha iyi gözlemleyecekler. Bu yılın sonunda umutluyuz. Çok önemli ve değerli kazanımlar elde edeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde büyük fedakarlıkla çalışan, başarılı ve öne çıkan 100 öğretmeni kültür ve moral gezisiyle ödüllendirmiştik. Bunun bir tarafı eksik kaldı. 100 öğretmenin yanı sıra il genelinde başarılı ve öne çıkan 100 öğrencimizi de yurt dışına göndereceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer de eğitime destek protokolünün Türkiye'de bir ilk olduğunu, sınava hazırlık sürecinde çocukların daha iyi bir performans sergileyebilmesi için ölçme ve değerlendirme sistemini hayata geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Taşçıer, "Çocukların gerçek sınava hazırlanmalarını test edebilecek bir süreç olacak. İlçelerde ya da köylerde bir çocuğun göstereceği başarıyı yakalayabileceğiz. Onu daha da eğitim olarak destekleyeceğiz. Diyarbakır ciddi bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çeşitli yarışmalarda başarı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi.

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