HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı

04.12.2020 23:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hazırladığı korona virüs ile ilgili tedbir ve bilgilendirmeleri zabıta araçlarıyla anons ederek vatandaşları uyarıyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılımını azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hazırladığı korona virüs ile ilgili tedbir ve bilgilendirmeleri zabıta araçlarıyla anons ederek vatandaşları uyarıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılımını azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirlerini vatandaşlara hatırlatmak amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hazırlanan uyarıları anons ediyor. Maske ve mesafe kurallarına uyulması başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Baran İpekyüz, ’’Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın ilgili genelgesi kapsamında vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına tedbir ve denetimlerimizi büyük titizlikle sürdürüyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde maske, mesafe ve sigara denetimi yaparak, vatandaşlara kuralları hatırlatmak amacıyla ekiplerimiz zabıta araçlarıyla kent merkezinde sürekli Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapıyor. Vatandaşlarımızın salığı bizim önceliğimiz. İş yerlerimizde, toplu kullanım alanlarımızda, caddelerde, meydanlarda belirlenen kurallara lütfen uyalım. Maske kullanılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için çok önemli. Bu bilinçle hareket edelim. Vatandaşlarımızdan bilinçli bir şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını bekliyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden üç dilde korona virüs uyarısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındıİHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındı
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı

Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

İHA AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 3 kişi gözaltına alındı

Yasağı ihlal ettiler! Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçtılar

Polis aracını görünce çığlık çığlığa kaçmaya başladılar

İstanbul'da kısıtlamanın başlamasının ardından trafik yoğunluğu

Kısıtlama başladığında İstanbul trafiği!

Sağlık Bakanı Koca, 'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

'Risk devam ediyor' diyerek 4 ilin verilerini açıkladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.