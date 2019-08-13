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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yol tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 10 köyün sakinleri, görevlendirme yapılan dönemde başlanan yol asfaltlama çalışmasını seçimin ardından durduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini protesto için yolu kapattı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 10 köyün sakinleri, yol asfaltlama çalışmasını durduran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapıldığı dönemde yaklaşık 50 köyün ulaşımını sağlayan 30 kilometrelik yolun asfaltlanması için çalışma başlatıldı, ancak çalışmalar seçimin ardından ödenek yetersizliği gerekçesiyle yarıda kaldı.

Söz konusu yolu kullanan 10 köyün sakinleri, yolun tamamlanmasına yönelik taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyeye tepki için araçlarıyla yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı.

- "İdeoloji peşine takılmasınlar"

Kabasakal köyünden Ramazan İnat, köylülerin adeta çile çektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene kayyum döneminde yol yapımına başlandı. Yola taş döşendi, sıkıştırma yapıldı ama kış şartlarından dolayı çalışmalar durduruldu. Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi yönetimi HDP'lilerin eline geçti. Seçimden sonra hiçbir çalışma yapılmadı. İdeolojik düşünceler peşine takılmasınlar. Milletin bu mağduriyetini görsünler. Köy muhtarlarımız birçok kez Büyükşehir Belediyesine durumu iletmesine rağmen 'Bütçede para kalmadı, yol yapılmayacak' cevabı aldı."

Yol dolayısıyla yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyen İnat, "Büyükşehir Belediyesi topu başkasına atmasın, halka hizmet etsin. Başka yerlere para var da bu yola mı para yok?" dedi.

Muhittin Yılmaz da "Büyükşehir Belediyesi bu yoldan sorumludur. HDP'li belediyeyi protesto için yolu kapattık. Mağduriyetimizi gidersinler. Kışın hasta ve öğrencilerin sevkinde büyük sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hizmet bekliyoruz"

Bereketli köyünden Mehmet Sıddık Karadaş da 30 kilometre uzunluğundaki yolun 50 köyün bağlantısını sağladığını aktararak, "Bu yol içler acısı durumda. Hamile ve hastaları hastaneye götürürken büyük sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

Hasandere köyünden İsmail Çelik de yolun asfaltlanmasını isteyerek, "Halk belediyeden hizmet bekliyor. Biz onlardan insanlık adına hizmet bekliyoruz. Gitsinler ideolojilerini başka yerde yapsınlar." şeklinde konuştu.

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Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır HDP kayyum köy tepki

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