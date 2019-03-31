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Diyarbakır Büyükşehir'de HDP Milletvekili Mızraklı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, resmi olmayan sonuçlara göre aynı zamanda milletvekili olan HDP'nin adayı doktor Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir'de HDP Milletvekili Mızraklı kazandı

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, resmi olmayan sonuçlara göre aynı zamanda milletvekili olan HDP'nin adayı doktor Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.
24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi doğumlu Adnan Selçuk Mızraklı (56), evli ve 3 çocuk babası. Mızraklı resmi olmayan sonuçlara göre, kentteki 1 milyon 48 bin 250 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Mızraklı'dan sonra en fazla oyu alan ikinci isim ise AK Parti'li Cumali Atilla oldu. Cumali Atilla, 30 Mart 2014 seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Gültan Kışanak'ın görevden alınıp, tutuklanmasının ardından Ankara'nın Etimesgut Kaymakamlığı'ndan 1 Kasım 2016'da Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.
ADNAN SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?
1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991- 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesi'nde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı. 1996- 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde, 2005- 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odası'nda farklı düzeylerde görev yaptı. 2008- 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu üyesi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerde HDP Diyarbakır Milletvekili seçilen Mızraklı, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe biliyor.

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