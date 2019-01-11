Diyarbakır Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine malzeme desteği

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 82 amatör spor kulübüne 43 bin parça malzeme desteği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Amacımız değerli hemşehrilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanında en azami şekilde yararlanmasıdır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'daki 20 spor branşında faaliyet gösteren 85 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın katılımıyla yapılan malzeme dağıtım töreninde kulüplere, 43 bin parça spor malzemesi yardımı yapıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kentin hak ettiği hizmetleri sunmak adına birçok alanda önemli yatırımlar ve projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, altyapıdan üst yapıya birçok çalışmayı Diyarbakır'a sunduklarını anlatan Atilla, "Temel hizmet görevlerimizin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımıza eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetler de sunuyoruz. Amacımız değerli hemşehrilerimizin huzur içerisinde, belediyecilik hizmetlerimizin her alanında en azami şekilde yararlanmasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize spor alanında da önemli yatırımlar yaptık. Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden altyapıya ve spor tesislerine önem verdik" dedi.

'DİYARBAKIR'A 50 SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK'

İçişleri Bakanlığı'nca 1 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanmasından bu yana kente 50 spor tesisini kazandırdıklarını anlatan Başkan Vekili Cumali Atilla, şunları söyledi:

"2 yıl içerisinde tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası ile halı sahaların yer aldığı 50 spor tesisini tamamladık. Bu spor tesislerimizde yaz ve kış aylarında 65 eğitmenimiz eşliğinde, 30 branşta 10 bin çocuk ve gencimize spor eğitimleri verdik ve vermeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde yer almayan Gençlik ve Spor Daire Başkanlığını kurarak bu alanda önemli çalışmaların sağlanması için çalışmalar gerçekleştirdik. Hedefimiz gelecek nesillerimizin daha zinde ve spor alanında daha donanımlı olmasına katkıda bulunmaktır. Sadece spor alanında değil, gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal gelişimleri için de çalışmalar yapan Daire Başkanlığımız bünyesinde Diyarbakır'ımızın ilk bilgi evini açtık. Bilgi evinde birçok alanda 13 eğitmen eşliğinde 2 bin 200 çocuğumuza ve gencimize eğitimler düzenliyoruz. Aynı mekanda millet kıraathanesini hizmete açarak günde 400 gencimize kitap okuma ve ders çalışma imkanı sunduk. Bunun yanında parklarımızda ve kültür merkezimizde kitap okuma salonları ve kütüphaneleri gençlerimiz için hizmete açtık."

Başkan Vekili Atilla, Belediye bünyesinde çeşitli spor branşlarında faaliyet gösterecek bir kulübün kurulması için çalışmalar başlattıklarını da dile getirerek, "Şehrimizde sporun gelişmesi ve ülke sporuna önemli sporcularımızın ve takımlarımızın kazandırılması için el birliği ve gönül birliği içerisinde birlikte daha çok çalışacağız. Eksikliklerimizi imkanlarımız çerçevesinde gidererek daha önemli başarılara hep birlikte imza atacağız. Spor alanında daha fazla söz sahibi olmak için birçok branşı bünyesinde barındıracak bir spor kulübünün Belediyemiz tarafından kurulması için de girişimlere başladık. Kuracağımız bu spor kulübüyle bir birinden farklı spor dallarında, ilimiz ve ülkemiz spor dünyasında başarılar elde etmek için çalışmalar yapacağız. Bunun müjdesini sizinle bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Bugün yapacağımız spor malzemesi desteğimizle 85 spor kulübümüze, 20 spor branşında kullanılmak üzere 43 bin adet malzeme desteği sunacağız. İnanıyoruz ki bu destekle birçok başarıya da imza atacak, şehrimizi ve ülkemizi önemli müsabakalarda en iyi şekilde temsil edeceksinizdir" diye konuştu.

Başkan Vekili Cumali Atilla'nın konuşmasının ardından amatör spor kulübü yöneticilerinin katılımıyla, spor malzemelerinin dağıtımı yapılarak tören sona erdi.